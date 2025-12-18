Enquête perception : que pensent les voyageurs des transports en commun en Île-de-France ?

La perception des usagers constitue un indicateur central pour Île-de-France Mobilités. En complément des mesures techniques, nous suivons avec attention l’expérience vécue dans les transports, afin d’enrichir notre connaissance du service rendu et guider les actions d’amélioration.
Nous accordons une attention particulière à l’expérience vécue au quotidien dans les transports, reflet essentiel de la qualité du service public.
Au 1ᵉʳ semestre 2025, 74 718 voyageurs ont été interrogés pour partager leur vision du réseau francilien.
Découvrez le résultat de l'enquête.
Lignes exploitées par RATP : enquête sur la qualité de service
Le score semestriel (1ᵉʳ semestre) de satisfaction des lignes exploitées par RATP perçu par les voyageurs réguliers interrogésest de 88,4 %.
Perception de la qualité de service sur les lignes exploitée par RATP
Méthodologie:
- 4 modes enquêtés : métro, RER, tramway, bus
- 10 stations par ligne
- 2 arrêts par ligne de bus enquêtés sur 55 lignes exploitées par RATP
- 33 839 clients réguliers interrogés en face à face sur les sites choisis (quais, stations et points d'arrêt)
2025
Île-de-France Mobilités place le voyageur au cœur de ses préoccupations. C’est pourquoi, pour compléter les indicateurs techniques d’exploitation (la ponctualité, la disponibilité des équipements, etc.), une enquête mesure la perception de la qualité de service. Elle permet d’analyser le ressenti des utilisateurs lors de leurs déplacements quotidiens. Cette enquête est très importante, car elle permet d’identifier les actions à mener en priorité afin de répondre aux attentes des voyageurs.
Score semestriel de l'indicateur de perception : 88,4 %
Détail des scores par critère :
- Information en situation normale : 93,6 %
- Le contact voyageurs : 96,1 %
- Ponctualité : 90 %
- Vente et validation : 90,4 %
- Accès aux gares, stations et points d'arrêt : 86,1 %
- Propreté : 81,8 %
- Information en situation perturbée : 83,7 %
Score annuel de l'indicateur par mode de transport :
- RER : 83,3%
- Bus + Tramway : 86,6%
- Tramway : 86,5%
- Métro : 88,2%
Source : Île-de-France Mobilités
Et dans le métro, que pensent les voyageurs réguliers de leur parcours ?
Au premier semestre 2025, c'est la ligne de métro 1, 100 % automatique, qui remporte le meilleur score avec 94,3 % de satisfaction voyageur.
Mon parcours client sur les lignes exploitées par RATP – Métro
Cette infographie décrit l'expérience client dans le métro, découpée en trois étapes : arrivée en station, attente sur le quai et trajet à bord. Des illustrations accompagnent les données.
Quand j'arrive dans ma station habituelle :
- Information sur la date prévue de remise en service en cas de panne : 81,2 % de satisfaction.
- Délai de réparation de la panne : 78 % de satisfaction.
- Fonctionnement des ascenseurs dans la station : 90,8 % de satisfaction.
- Fonctionnement des distributeurs automatiques de titres de transport : 90,4 % de satisfaction.
- Signalétique : 95,9 % de satisfaction.
- Fonctionnement des tourniquets, valideurs de titres de transport : 91,7 % de satisfaction.
- Fonctionnement des escalators dans la station : 87,5 % de satisfaction.
- Propreté en gare : 86,3 % de satisfaction.
Quand je suis sur le quai :
- Information sur les écrans : 94,4 % de satisfaction.
- Information sous forme d'affiche : 94,7 % de satisfaction.
- Délai d’attente pour entrer en contact avec un agent : 95,8 % de satisfaction.
- Efficacité des agents : 96,7 % de satisfaction.
- Amabilité des agents : 97,6 % de satisfaction.
- Régularité : 86,5 % de satisfaction.
Quand je suis à bord du métro :
- Propreté à bord : 76,8 % de satisfaction.
Score de l’indicateur par ligne :
- Ligne 1 : 94,3 %
- Ligne 2 : 89,5 %
- Ligne 3 : 88,2 %
- Ligne 3bis : 88,2 %
- Ligne 4 : 90,1 %
- Ligne 5 : 88,1 %
- Ligne 6 : 87 %
- Ligne 7 : 82,1 %
- Ligne 7bis : 82,1 %
- Ligne 8 : 83,4 %
- Ligne 9 : 87,9 %
- Ligne 10 : 87,1 %
- Ligne 11 : 88,8 %
- Ligne 12 : 87,3 %
- Ligne 13 : 83,2 %
- Ligne 14 : 93 %
Zoom sur les situations perturbées :
- Taux de réception d’une information en situation perturbée : 62,2 %
Parmi ceux ayant reçu une information :
- Délai de l’information : 89,4 % de satisfaction.
- Communication de l’heure de reprise : 78,8 % de satisfaction.
- Qualité de l’annonce sonore : 86,4 % de satisfaction.
- Information donnée sur la cause : 81,7 % de satisfaction.
- Réactualisation de l’information : 88,6 % de satisfaction.
- Utilité de l’information : 85,4 % de satisfaction.
Source : Île-de-France Mobilités – Résultats arrêtés au 30 juin 2025.
Les scores indiquent la part de voyageurs se déclarant satisfaits ou très satisfaits.
Et sur les lignes de bus et TVM ?
Mon parcours client sur les lignes exploitées par RATP – Bus + TVM
Cette infographie décrit l'expérience client dans les bus et TVM (Trans-Val-de-Marne), découpée en deux étapes : à l'arrêt de bus et à bord du bus. Des illustrations accompagnent les données.
Quand j’arrive à mon arrêt habituel :
- Qualité de l'arrêt au trottoir : 90,8 % de satisfaction.
- Information sur les écrans : 74,6 % de satisfaction.
- Information sous forme d'affiche : 86,3 % de satisfaction.
- Régularité : 67,1 % de satisfaction.
Quand je suis à bord du bus :
- Fonctionnement des tourniquets, des valideurs de titres de transport : 95,6 % de satisfaction.
- Efficacité des agents : 93,2 % de satisfaction.
- Amabilité des agents : 93,4 % de satisfaction.
- Propreté à bord : 87,7 % de satisfaction.
- Respect des arrêts demandés : 96,4 % de satisfaction.
Score global de satisfaction :
- Score de l’indicateur BUS + TVM : 86,6 % de satisfaction.
Zoom sur les situations perturbées :
- Taux de réception d’une information en situation perturbée : 12,2 %.
Parmi ceux qui ont reçu une information :
- Délai de l'information : 84,7 % de satisfaction.
- Information donnée sur la cause : 82,7 % de satisfaction.
- Qualité de l’annonce : 85,8 % de satisfaction.
- Utilité de l'information : 84,4 % de satisfaction.
Source : Île-de-France Mobilités – Résultats arrêtés au 30 juin 2025.
Les scores indiquent la part de voyageurs se déclarant satisfaits ou très satisfaits.
Sur les lignes de tramway
C'est encore une fois la ligne T6 qui arrive en première position avec 91,2 % de satisfaction.
Mon parcours client sur les lignes exploitées par RATP - tramway
Cette infographie illustre l'expérience client sur les lignes de tramway, en deux temps : l'attente sur le quai et le trajet à bord. Des illustrations visuelles accompagnent les données.
Quand je suis sur le quai :
- Information sur les écrans : 90,2 % de satisfaction. Illustration d'un écran d'affichage.
- Fonctionnement des distributeurs automatiques de titres de transport : 84,2 % de satisfaction.
- Information sous forme d'affiche : 94,1 % de satisfaction.
- Délai d'attente pour entrer en contact avec un agent : 93,3 % de satisfaction.
- Amabilité des agents : 92,9 % de satisfaction.
- Efficacité des agents : 91,2 % de satisfaction.
- Propreté en gare : 81 % de satisfaction.
- Régularité : 83,9 % de satisfaction.
Quand je suis à bord du tramway :
- Fonctionnement des tourniquets, des valideurs de titres de transport : 91,5 % de satisfaction.
- Propreté à bord : 78,3 % de satisfaction.
Score de l'indicateur par ligne :
- T1 : 80,5 %
- T2 : 89,6 %
- T3a : 86,7 %
- T3b : 85,4 %
- T5 : 90,6 %
- T6 : 91,2 %
- T7 : 90,5 %
- T8 : 87,6 %
Zoom sur les situations perturbées :
- Taux de réception d'une information en situation perturbée : 31,1 %
- Délai de l'information : 84,8 % de satisfaction.
- Information donnée sur la cause : 82 % de satisfaction.
- Qualité de l'information donnée : 89,2 % de satisfaction.
- Utilité de l'information : 87,3 % de satisfaction.
Source : Île-de-France Mobilités – Résultats arrêtés au 30 juin 2025.
Les scores indiquent la part de voyageurs se déclarant satisfaits ou très satisfaits.
Et sur les lignes de RER exploitées par RATP ?
Mon parcours client sur les lignes exploitées par RATP - RER
Cette infographie décrit l'expérience client sur les lignes de RER, décomposée en trois étapes : arrivée en station, attente sur le quai et trajet à bord. Des illustrations accompagnent les données.
Quand j'arrive dans ma station habituelle :
- Fonctionnement des ascenseurs dans la station : 85,7 % de satisfaction.
- Information sur la date prévue de remise en service en cas de panne : 71,8 % de satisfaction.
- Délai de réparation de la panne : 73,2 % de satisfaction.
- Signalétique : 94,2 % de satisfaction.
- Fonctionnement des tourniquets, des valideurs de titres de transport : 90,2 % de satisfaction.
- Fonctionnement des distributeurs automatiques de titres de transport : 87,2 % de satisfaction.
- Fonctionnement des escalators dans la station : 89,2 % de satisfaction.
- Propreté en gare : 87,8 % de satisfaction.
Quand je suis sur le quai :
- Information sur les écrans : 91,8 % de satisfaction.
- Information sous forme d'affiche : 91,8 % de satisfaction.
- Délai d'attente pour entrer en contact avec un agent : 94,1 % de satisfaction.
- Efficacité des agents : 97,1 % de satisfaction.
- Amabilité de votre interlocuteur : 97,1 % de satisfaction.
- Régularité : 74,5 % de satisfaction.
Quand je suis à bord du RER :
- Respect des gares desservies prévues : 92,2 % de satisfaction.
- Propreté à bord : 75,9 % de satisfaction.
Score de l'indicateur par ligne :
- Ligne A : 87,2 %
- Ligne B : 81,9 %
Zoom sur les situations perturbées :
- Taux de réception d'une information en situation perturbée : 64,1 %
- Délai de l'information : 83,2 % de satisfaction.
- Communication de l'heure de reprise : 69,6 % de satisfaction.
- Qualité de l'annonce sonore : 85,3 % de satisfaction.
- Information donnée sur la cause : 76 % de satisfaction.
- Réactualisation de l'information : 77 % de satisfaction.
- Utilité de l'information : 80,6 % de satisfaction.
Source : Île-de-France Mobilités – Résultats arrêtés au 30 juin 2025.
Les scores indiquent la part de voyageurs se déclarant satisfaits ou très satisfaits.
Lignes exploitées par SNCF : enquête sur la qualité de service
Le score semestriel de satisfaction des lignes exploitées par SNCF perçu par les voyageurs réguliers interrogés est de 79,9 % pour l'année 2025.
Perception de la qualité de service sur les lignes exploitées par SNCF
Méthodologie:
- 397 gares enquêtées
- Sur les 16 lignes des lignes Transilien
- 40 879 clients réguliers interrogés en face à face sur les quais
2025
Score annuel de l'indicateur de perception : 79,9 %
Détail des scores par critère :
- Information en situation normale : 90,9 %
- Contact voyageurs et la propreté des espaces : 87,8 %
- Ponctualité : 63,8 %
- Vente : 85,4 %
- L'élévatique (Ascenseurs/Escalators) : 86,1 %
- L'information voyageurs et la gestion des situations perturbées : 74,9 %
Score annuel de l'indicateur par ligne :
- Ligne D : 73,6 %
- Ligne E : 75,8 %
- Ligne B : 76,5 %
- Ligne C : 78 %
- Ligne P : 78,9 %
- Ligne T4 : 83,5 %
- Ligne T12 : 80,9 %
- Ligne A : 81,1 %
- Ligne J : 81,2 %
- Ligne R : 81,7 %
- Ligne H : 83,2 %
- Ligne U : 84,1 %
- Ligne L : 84,6 %
- Ligne N : 85,1 %
- Ligne K : 85,4 %
- Ligne T13 : 86,3 %
- Ligne T11 : 87 %
Source : Île-de-France Mobilités
Vision voyageurs sur les lignes exploitées par SNCF : que pensent les voyageurs réguliers de leur parcours ?
Mon parcours client sur les lignes exploitées par SNCF - Transilien
Cette infographie décrit l'expérience client sur les lignes Transilien exploitées par la SNCF, divisée en trois étapes : l'arrivée en gare, l'attente sur le quai et le trajet à bord du train. Des illustrations accompagnent les données.
Quand j'arrive dans ma gare habituelle :
- Fonctionnement des ascenseurs: 86,2 % de satisfaction.
- Signalétique: 94,1 % de satisfaction.
- Fonctionnement des valideurs de titres de transport : tourniquets, portes, bornes: 92 % de satisfaction.
- Fonctionnement des distributeurs automatiques: 78,7 % de satisfaction.
- Fonctionnement des escalators: 86 % de satisfaction.
- Propreté en gare: 87,5 % de satisfaction.
Quand je suis sur le quai :
- Information sur les écrans: 89,8 % de satisfaction. Illustration d'écrans d'affichage.
- Information sous forme d'affiches papier: 88,8 % de satisfaction.
- Efficacité des agents: 91,2 % de satisfaction.
- Amabilité des agents: 94,1 % de satisfaction.
- Respect des horaires prévus/de la fréquence prévue: 63,8 % de satisfaction.
Quand je suis à bord du train :
- Propreté à bord: 78,5 % de satisfaction.
Source : Île-de-France Mobilités
En situations de trafic perturbé, quel est l'avis des voyageurs réguliers ?
Et que pensent les voyageurs franciliens ayant vécu une situation perturbée dans les transports dans les deux derniers jours sur les lignes exploitées par SNCF ?
Zoom sur les situations perturbées (lignes exploitées par SNCF - Transilien)
Cette infographie détaille l'information et la communication voyageurs lors de situations perturbées sur les lignes Transilien exploitées par SNCF. Elle se divise en deux parties : sur le quai et dans le train.
Taux de réception d'une information en situation perturbée : 53,7 %
Quand je suis sur le quai :
- Délai de l'information : 71,3 % de satisfaction.
- Éléments communiqués sur l'heure de redémarrage du trafic/horaire du prochain train/tramway : 66,6 % de satisfaction.
- Qualité sonore de l'annonce : 84,8 % de satisfaction.
- Information donnée sur la cause de la perturbation : 68 % de satisfaction.
- Qualité de l'information donnée sur les solutions alternatives : 82,2 % de satisfaction.
- Réactualisation de l'information : 75,7 % de satisfaction.
- Prise en charge SNCF pour informer en situation perturbée : 76,1 % de satisfaction.
À quai (détail des scores par critère en situation perturbée) : Illustration d'icônes représentant chaque critère.
- Délai de l'information : 70,4 %
- Heure de redémarrage/prochain train : 65,8 %
- Qualité sonore : 85,4 %
- Information sur la cause : 67,1 %
- Solutions alternatives : 82,2 %
- Réactualisation de l'information : 75,4 %
- Prise en charge SNCF : 76,1 %
À bord (détails des scores par critère en situation perturbée) :
- Délai de l'information : 73,9 %
- Heure de redémarrage/prochain train : 68,9 %
- Qualité sonore : 83,4 %
- Information sur la cause : 70,6 %
- Solutions alternatives : 82,3 %
- Réactualisation : 76,5 %
- Prise en charge SNCF : 76,1 %
Source : Île-de-France Mobilités - Résultats arrêtés au 30 juin 2025
Les scores indiquent la part de voyageurs se déclarant satisfaits ou très satisfaits. Pour les lignes T4, T11 et la branche Esbly-Crécy de la ligne P (devenue T14) seules les enquêtes réalisées du 1er janvier au 22 mars sont prises en compte pour les lignes Transilien exploitées par SNCF.
Île-de-France Mobilités réalise, tout au long de l'année, plus de 145 000 enquêtes sur les lignes exploitées par SNCF et RATP, pour questionner la satisfaction des voyageurs et faire évoluer le réseau de transports en commun.