Budget 2019 : les investissements toujours plus soutenus

Des investissements en forte progression

La Région Ile-de-France et Ile-de-France mobilités sont engagés dans un chantier de modernisation inédit de 24 milliards d’euros sur l’ensemble du réseau d’Île-de-France Mobilités entre 2016 et 2025.

Le budget 2019 confirme le rythme d’investissement massif engagé pour améliorer les déplacements quotidiens en Île-de-France. Depuis 3 ans, 252 trains neufs ou rénovés sur le réseau francilien ont été mis en service. En 2019, ce seront 126 nouveaux trains supplémentaires qui circuleront avec pour objectif 700 nouveaux trains neufs ou renouvelés d’ici fin 2021.