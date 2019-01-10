Budget 2019 : les investissements toujours plus soutenus
Renforcer l’offre et faciliter les déplacements
Île-de-France Mobilités à budgété133 millions d’eurossupplémentaires pour l’année 2019 pourrenforcer l’offre et faciliter les déplacements avec davantage de lignes de bus en grande couronne, plus de fréquences et plus de bus la nuit.2019 sera également l’année de mise en service de lanouvelle Branche du Tram 4vers Montfermeil, le lancement dunouveau service delocation longue durée de Vélos électriqueou encore de la mise en place du système permettant lagratuité des parc relais(hors Paris).
Pour faciliter et encourager l’utilisation par les automobilistes des transports en commun, à partir du 1er mars 2019, Île-de-France Mobilités proposera aux collectivités qui le souhaitent de financer la gratuité des places de stationnement dans leurs parkings relais labélisés, en dehors de Paris, pour les détenteurs d’un Passe Navigo annuel. Ce système d’abonnement parkings longue durée fonctionnera sur inscription et sera progressivement mis en place par les collectivités partenaires. Aujourd’hui cela représente jusqu’à 17 000 places de parkings près des garespouvant bénéficier de ce dispositif et d’ici fin 2021, ce sera 27 000 places.
Des investissements en forte progression
La Région Ile-de-France et Ile-de-France mobilités sont engagés dans un chantier de modernisation inédit de 24 milliards d’euros sur l’ensemble du réseau d’Île-de-France Mobilités entre 2016 et 2025.
Le budget 2019 confirme le rythme d’investissement massif engagé pour améliorer les déplacements quotidiens en Île-de-France. Depuis 3 ans, 252 trains neufs ou rénovés sur le réseau francilien ont été mis en service. En 2019, ce seront 126 nouveaux trains supplémentaires qui circuleront avec pour objectif 700 nouveaux trains neufs ou renouvelés d’ici fin 2021.
A ceux-ci viendront s’ajouter plus de 1000 bus électriques pour porter la transformation énergétique des bus comme nulle part en Europe. Ils contribueront à l’effort sans précédent opéré pour renforcer l’offre de bus avec près de 500 lignes créées ou renforcées.
Ces investissements se répartissent en 3 axes :
- 1,1 milliard d’euros pour moderniser le matériel roulant et améliorer le confort des voyageurs (acquisition et rénovation), 744 millions en 2018
- 240 millions d’euros pour améliorer la qualité de service et rendre les transports plus simples (accessibilité, nouveaux services de billettiques, meilleure information des voyageurs en temps réel)
- 114 millions d’euros pour développer de nouvelles lignes et offrir toujours plus de dessertes (Tram 1, 4, 9, 10, 12, 13 et câble A).
Des transports pour tous
Le budget 2019 confirme l’engagement d’Île-de-France Mobilités pour rendre les transports accessibles à tous les Franciliens, avec la poursuite du programme de 1,4 milliard d’euros de travaux de mise en accessibilité pour rendre 60 % des gares du réseau ferré d’Île-de-France accessibles en toute autonomie, mais aussi :
- 37 millions pour tarifs sociaux d’aide à la mobilité (Forfait Améthyste, chèques mobilité)
- 16 millions d’euros pour des transports adaptés à des besoins spécifiques (service handicap PAM, transport à la demande…)
- 138 millions d’euros pour assurer le transport scolaire de tous les élèves franciliens (cartes Imagine R, circuits spéciaux, transports des élèves handicapés).
île-de-France mobilités agit pour améliorer l'accessibilité das transports en île-de-France. Propose des services adaptés aux personnes mobilité réduite, accélérer l'adaptation des transports accessibles à tous, améliorer l'information voyageurs pour mieux anticiper les déplacements.
Pour en savoir plus sur l’actualité des transports en Île-de-France, rendez-vous sur notre rubrique actualité ou sur notre fil Twitter.