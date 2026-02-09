Ponctualité sur le RER B, C et D : une campagne ouvre droit à des remboursements
Pour la cinquième année consécutive, Île-de-France Mobilités lance une campagne de remboursement afin de dédommager les abonnés Navigo ayant emprunté régulièrement des lignes dont la ponctualité est passée en dessous de 80 % pendant plus de trois mois.
En 2023, 15 axes étaient concernés. En 2025, ils ne sont plus que deux, auxquels Île-de-France Mobilités a fait le choix d’ajouter trois autres tronçons (avec une ponctualité souvent comprise entre 80 et 80,5 %), afin de mieux prendre en compte les difficultés rencontrées par les usagers.
Pour l’année 2025, cinq axes sont donc concernés par le remboursement sur les lignes de RER B, C et D.
Comment savoir si je suis concerné par la campagne de remboursement ?
Vous êtes concerné si vous avez emprunté régulièrement en 2025 :
- RER B : Aulnay-sous-Bois ↔ Mitry-Claye
- RER B : Aulnay-sous-Bois ↔ Aéroport Charles-de-Gaulle 2
- RER C : Dourdan-la-Forêt ↔ La Norville
- RER D : Vigneux ↔ Corbeil-Essonnes
- RER D : Creil ↔ Goussainville
Quels forfaits sont concernés par le remboursement ?
- Le forfait Navigo Annuel
- Le forfait Navigo Senior
- Le forfait imagine R (Étudiant ou Scolaire)
- Les forfaits Navigo Mois (même sur passe Découverte ou Smartphone)
- Le forfait Navigo Mois Réduction 50 %
- Le forfait Navigo Mois Solidarité 75 %
Quand et comment faire la demande ?
La plateforme de remboursement ouvrira mi-mars 2026.
Comment déposer une demande ?
C'est simple et 100 % en ligne :
- Connectez-vous à votre compte Île-de-France Mobilités Connect ou créez-en un
- Rendez-vous sur la plateforme de remboursement, vous retrouverez l'ensemble des conditions d'éligibilité à un remboursement et serez guidé tout au long de la procédure pour déposer votre demande simplement
Remboursement : les questions/réponses pour mieux comprendre
1. Pourquoi ce remboursement ?
Dans les contrats passés avec SNCF Transilien et RATP (les entreprises qui gèrent l’exploitation, les travaux et la maintenance des lignes du réseau de transports francilien), Île-de-France Mobilités impose des objectifs de ponctualité.
Si ces objectifs ne sont pas atteints — soit moins de 80 % de ponctualité pendant trois mois ou plus sur une ligne ou un axe — des pénalités financières sont appliquées aux opérateurs.
Premiers impactés, les voyageurs se voient proposer une campagne de remboursement pour les lignes concernées, organisée chaque année depuis cinq ans.
2. Un axe, c’est quoi ?
Sur un réseau ferré, un axe est une partie spécifique d’une ligne reliant une ou plusieurs agglomérations.
Exemple : l’axe Aulnay-sous-Bois ↔ Mitry-Claye, sur le RER B.
Si des retards ont eu lieu uniquement sur un axe, seuls les trajets réalisés sur cette portion de la ligne seront remboursés.
3. Domicile, lieu de travail : quelle adresse sera retenue pour votre remboursement ?
Celle de votre choix. Sur présentation d’un justificatif, vous aurez la possibilité de déposer une demande de remboursement en lien avec l’adresse de votre domicile ou celle de votre lieu de travail.
Vos transports se mobilisent pour améliorer votre quotidien en Île-de-France
Les efforts continuent pour vous offrir un service toujours plus fiable et agréable au quotidien avec de nouvelles lignes, des véhicules plus fiables et confortables sur vos trajets et des investissements pour moderniser, année après année, vos déplacements.
Des investissements qui ont de l'impact : sur l'année 2025 la ponctualité du réseau de transports affichait de bons résultats, supérieurs ou très proches des objectifs fixés par Île-de-France Mobilités.