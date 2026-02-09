Ponctualité sur le RER B, C et D : une campagne ouvre droit à des remboursements

Pour la cinquième année consécutive, Île-de-France Mobilités lance une campagne de remboursement afin de dédommager les abonnés Navigo ayant emprunté régulièrement des lignes dont la ponctualité est passée en dessous de 80 % pendant plus de trois mois.

En 2023, 15 axes étaient concernés. En 2025, ils ne sont plus que deux, auxquels Île-de-France Mobilités a fait le choix d’ajouter trois autres tronçons (avec une ponctualité souvent comprise entre 80 et 80,5 %), afin de mieux prendre en compte les difficultés rencontrées par les usagers.

Pour l’année 2025, cinq axes sont donc concernés par le remboursement sur les lignes de RER B, C et D.

Avant d'aller plus loin

Comment savoir si je suis concerné par la campagne de remboursement ?

Vous êtes concerné si vous avez emprunté régulièrement en 2025 :