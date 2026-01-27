Cinq nouveautés dans les transports en commun en 2026

n°1. Un maître-mot : la simplification

Dès janvier 2026, composez le 0 800 10 20 20 pour toutes vos demandes concernant les transports

Plus besoin de chercher le bon interlocuteur, le bon formulaire ou le bon numéro.

En 2026, c’est fini, il suffira d’appeler un seul numéro gratuit (le 0 800 10 20 20) pour vos questions et demandes sur les transports en Île-de-France.

Quel que soit votre département ou le mode de transport, on vous oriente directement vers le service concerné.

Un objet perdu dans les transports ? Une plateforme unique couvre tout le réseau

Plus besoin de chercher où déclarer un objet perdu selon la ligne ou le transport emprunté. En 2026, un seul site permet de déclarer et retrouver un objet perdu sur l’ensemble des transports en Île-de-France.

Accessible 24h/24 et 7j/7, la plateforme centralise les objets trouvés par tous les opérateurs de la région et augmente vos chances de le retrouver, quel que soit votre trajet ou votre mode de transport.