Cinq nouveautés dans les transports en commun en 2026
n°1. Un maître-mot : la simplification
Dès janvier 2026, composez le 0 800 10 20 20 pour toutes vos demandes concernant les transports
Plus besoin de chercher le bon interlocuteur, le bon formulaire ou le bon numéro.
En 2026, c’est fini, il suffira d’appeler un seul numéro gratuit (le 0 800 10 20 20) pour vos questions et demandes sur les transports en Île-de-France.
Quel que soit votre département ou le mode de transport, on vous oriente directement vers le service concerné.
Un objet perdu dans les transports ? Une plateforme unique couvre tout le réseau
Plus besoin de chercher où déclarer un objet perdu selon la ligne ou le transport emprunté. En 2026, un seul site permet de déclarer et retrouver un objet perdu sur l’ensemble des transports en Île-de-France.
Accessible 24h/24 et 7j/7, la plateforme centralise les objets trouvés par tous les opérateurs de la région et augmente vos chances de le retrouver, quel que soit votre trajet ou votre mode de transport.
n°2. Tzen 4 : un bus nouvelle génération en Essonne
Avec le Tzen 4, le bus entre dans une nouvelle ère en Île-de-France.
Cette ligne 100 % électrique remplacera l’ancienne ligne 4206 pour relier en 30 stations les communes entre Viry-Châtillon et Corbeil-Essonnes le 10 février.
Pourquoi c'est une révolution ?
- Des bus géants de 24 mètres : avec une capacité de 140 passagers vs 100 actuellement
- Des voies dédiées sur la majeure partie du trajet pour éviter les embouteillages
- 30 stations qui desserviront 5 communes : Corbeil-Essonnes, Évry-Courcouronnes, Ris-Orangis, Grigny et Viry-Chatillon
- 100 % électrique avec recharge au sol ultra-rapide (moins de 5 minutes) : une première mondiale !
- Un bus toutes les 5 minutes en heure de pointe
- Un service en continu de 5 h à 1 h du matin
n°3. MF19 : le métro du futur continue son déploiement en Île-de-France
En 2025, une première rame de ce tout nouveau métro faisait son entrée sur la ligne 10.
Lumineux, confortable avec une climatisation reversible et des sièges primés pour leur confort : le MF19, c’est le métro qui équipera plus de la moitié des lignes d’ici à cinq ans.
Et en 2026, son déploiement continue :
- Sur la 10, de nouveaux métros arriveront tous les mois pour renouveller les anciens modèles
- La ligne 7bis fait, elle aussi, peau neuve avec 100 % de nouveau métro MF19 en 2026
MF19 : pourquoi c'est une vraie révolution ?
- Plus d'espace : une conception « boa » ouverte sur toute la longueur = une circulation fluide, même aux heures de pointe
- Plus de confort : climatisation réversible, sièges ergonomiques, ports USB et écrans d'information en temps réel
- Plus fiable : technologies de pointe qui réduisent les pannes et améliorent la ponctualité
n°4. Le forfait Navigo Annuel arrive (enfin) sur téléphone
Depuis la fin de l’année 2025, toute la billettique des transports en commun est dématérialisée en Île-de-France.
Économie de papier et plus de simplicité pour acheter, valider et recharger ses titres et forfaits : l’arrivée du forfait Navigo Annuel sur smartphone en juin 2026 marque une nouvelle étape de la simplification des déplacements en Île-de-France.
C'est simple
Une fois votre Passe Annuel reçu (si vous n'êtes pas déjà abonné), vous pourrez le dématérialiser en un clic sur l'application Île-de-France Mobilités pour valider avec votre smartphone !
Navigo Annuel sur smartphones : quels avantages ?
- Plus besoin d’emporter votre passe partout avec vous : votre téléphone devient votre titre de transport
- Validation ultra-rapide : approchez simplement votre téléphone de la borne de validation, même avec la batterie à plat
n°5. Ligne 18 : un métro automatique et accessible dans le plateau de Saclay
La ligne 18, qu'est-ce-que c'est ?
Un nouveau métro moderne, automatique et 100 % accessible, dont une première partie de la ligne ouvre en octobre 2026 entre Massy-Palaiseau et Christ-de-Saclay.
En 2027, la ligne continuera sa course entre Massy-Palaiseau et l’aéroport d’Orly, avant de rejoindre son terminus à Versailles-Chantiers, en 2030.
Psst : La ligne 18 est la première ligne du grand projet de périphérique automatique autour de Paris a ouvrir avant la ligne 15, 16 et 17. Une révolution pour les déplacements de millions de Franciliens.
Ligne 18 : ce qu’elle va changer pour vos trajets ?
- Accès direct en métro au plateau de Saclay : universités, grandes écoles, pôles de recherche et d'emploi
- Quatres nouvelles gares accessibles et modernes : Massy-Palaiseau, Marguerite Perey, Moulon Campus et Christ-de-Saclay
- Des correspondances avec les RER B et C, le T12 et des lignes de bus
- Fréquence optimale : un métro toutes les 3 minutes en heure de pointe
- 100 % automatique et accessible : régularité, inclusivité et fiabilité
Et aussi…
- 60 nouvelles rames de RER nouvelle génération pour la ligne E : 100 % accessibles, climatisées, équipées de prises USB et spacieuses pour correspondre à la fréquentation croissante
- 19 nouveaux modèles de vélos rejoignent la flotte en location Véligo : pliant, cargo, mécanique, accessible, triporteur... Une offre pour tous les usages et tous les profils de cyclistes franciliens
- 7 Maisons du Vélo ouvrent en gare (Ermont-Eaubonne, Juvisy, Croix de Berny, Aulnay-sous-Bois, Maisons-Alfort, Évry-Courcouronnes, Houilles-Carrières) ainsi que 7 Maisons du Vélo mobiles. Information, réparation, location, vélo-école : tout pour faciliter la pratique du vélo au quotidien
- De nouveaux Parkings Vélos sécurisés continuent d'ouvrir aux abords des gares (Noisy-le-Grand Mont d'Est, L'Hay-les-Roses, Joinville...), avec un objectif de 140 000 places d'ici 2030
Nouveau métro, nouveaux bus, nouvelles lignes, nouveaux services : 2026 marque un tournant dans la modernisation des transports en Île-de-France.
Plus fluides, plus confortables, plus propres et toujours plus interconnectés, chaque année les transports en commun se transforment pour répondre aux besoins des voyageurs, partout dans la région.