RER B, RER C, T12 : campagne de remboursement dès le 18 mars 2025

Les questions/réponses pour mieux comprendre

Pourquoi ce remboursement ?

Dans les contrats passés avec SNCF Transilien et RATP (les entreprises qui gèrent l'exploitation, les travaux et la maintenance sur les lignes du réseau de transports en Île-de-France), Île-de-France Mobilités impose des objectifs de ponctualité sur les lignes. Si ces objectifs ne sont pas atteints, des pénalités financières sont données aux opérateurs.

Et comme les premiers impactés par la ponctualité, ce sont les voyageurs : Île-de-France Mobilitéss'engage à dédommager les Franciliens quand la ponctualité d'une ligne est inférieure à 80 % pendant au moins trois mois.

Un axe, c'est quoi ?