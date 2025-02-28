RER B, RER C, T12 : campagne de remboursement dès le 18 mars 2025
Êtes-vous concerné par la campagne de remboursement ?
Vous êtes concerné si vous avez emprunté régulièrement en 2024 :
- L'un des 5 axes des RER B et C touchés par des retards importants
- La ligne de tramway T12, qui a connu un démarrage difficile lors de sa mise en service en 2024
Quels titres de transports ouvrent des droits au remboursement ?
- Un forfait Navigo Annuel
- Un forfait Navigo Senior
- Un forfait imagine R (Étudiant ou Scolaire)
- Des forfaits Navigo Mois (même sur passe Découverte ou Smartphone)
- Un forfait Navigo Mois Réduction 50 %
- Un forfait Navigo Mois Solidarité 75 %
Comment obtenir votre remboursement ?
C'est simple et 100 % en ligne :
- Entre le 18 mars et le 15 avril 2025, rendez-vous sur notre plateforme de remboursement
- Connectez-vous à votre compte Île-de-France Mobilités Connect ou créez-en un
- Sur cette plateforme, vous retrouverez l'ensemble des conditions d'éligibilité à un remboursement et serez guidé tout au long de la procédure, pour déposer votre demande simplement
Les questions/réponses pour mieux comprendre
Pourquoi ce remboursement ?
Dans les contrats passés avec SNCF Transilien et RATP (les entreprises qui gèrent l'exploitation, les travaux et la maintenance sur les lignes du réseau de transports en Île-de-France), Île-de-France Mobilités impose des objectifs de ponctualité sur les lignes. Si ces objectifs ne sont pas atteints, des pénalités financières sont données aux opérateurs.
Et comme les premiers impactés par la ponctualité, ce sont les voyageurs : Île-de-France Mobilitéss'engage à dédommager les Franciliens quand la ponctualité d'une ligne est inférieure à 80 % pendant au moins trois mois.
Un axe, c'est quoi ?
Infographie : Un " axe ", c'est quoi ?
Sur un réseau ferré, un axe c'est une portion de ligne spécifique qui relie plusieurs agglomérations
Exemple d'un axe spécifique avec le plan de la ligne mis en exergue : Aulnay-sous-Bois <-> Mitry Claye sur le RER B
Sur un réseau ferré, un axe, c'est une partie de ligne spécifique qui relie une ou plusieurs agglomérations.
Exemple : l’axe Aulnay-sous-Bois <> Mitry-Claye, sur le RER B.
Si des retards ont eu lieu sur un axe uniquement, ce sont les trajets réalisés sur cette portion de la ligne qui seront remboursés.
Domicile, lieu de travail : quelle adresse sera retenue pour votre remboursement ?
Celle de votre choix. Sur justificatif, vous aurez la possibilité de déposer une demande de remboursement en lien avec l'adresse de votre domicile OU de votre lieu de travail.
Vos transports se mobilisent pour améliorer votre quotidien en Île-de-France
Île-de-France Mobilités reste mobilisée pour améliorer votre quotidien dans les transports.
Nouveaux métros, trains, tramways plus fiables, automatisation des lignes, modernisation des infrastructures : en 2024, le score global de ponctualité du réseau a augmenté de 3 points (96,3 %).
Et les efforts continuent pour vous offrir un service toujours plus fiable et agréable au quotidien.