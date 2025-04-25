Covoiturage en Île-de-France : quatre lignes ont ouvert sur le plateau de Saclay
Bonne nouvelle pour les déplacements en Yvelines et en Essonne. En 2025, Île-de-France Mobilités a ouvert aux passagers ses premières lignes de covoiturage sur le Plateau de Saclay :
- La ligne L1 : entre Cernay-la-Ville, Chevreuse, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Magny-les-Hameaux, Montigny-le-Bretonneux, Guyancourt et Gif-sur-Yvette
- La ligne L2 : entre Les Ulis, Orsay, Gif-sur-Yvette, Palaiseau, Christ de Saclay, Vélizy-Villacoublay, Meudon, Sèvres et Boulogne-Billancourt
- La ligne L3a : entre Cernay-la-Ville, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Gif-sur-Yvette, Palaiseau et Saint-Aubin
- La ligne L3b : entre Gif-sur-Yvette, Saint-Aubin, Christ de Saclay, Vélizy-Villacoublay, Meudon, Sèvres et Boulogne-Billancourt
Pourquoi Île-de-France Mobilités lance ses lignes de covoiturage ?
- Diversifier les options en transport en commun en Grande Couronne
- Simplifier la pratique du covoiturage
- Diminuer les émissions de CO2 et réduire le trafic routier
- Permettre aux habitants de Grande Couronne de rejoindre facilement les zones d'emplois et les grands points d'intérêt autour d'eux
Les lignes de covoiturage d'Île-de-France Mobilités : comment ça marche ?
Les lignes de covoiturage d'Île-de-France Mobilités connectent des passagers et des conducteurs pour partager leur trajet, sans réservation préalable, sur un itinéraire dédié, avec des arrêts fixes, comme sur une ligne de bus.
Qu'est-ce-qui change d'un service de covoiturage classique ?
Contrairement à un service de covoiturage standard :
- Le passager : a simplement à se rendre à un arrêt et à indiquer (par téléphone, sms ou sur l'appli dédiée Lignes de covoiturage IDFM) qu'il souhaite emprunter la ligne.
- Le conducteur : qui s'est au préalablement inscrit sur cet itinéraire depuis l'application, est alerté de la présence d'un passager et s'arrête sur son trajet pour le récupérer à l'arrêt.
À quelles heures puis-je emprunter la ligne de covoiturage ?
Le service de covoiturage d'Île-de-France Mobilités fonctionne de 4 h à 23 h en semaine (sauf jours fériés).
Lignes de covoiturage : conducteur ou passager ?
Devenez conducteur
Vous conduisez régulièrement sur l'axe Guyancourt <> Cernay-la-Ville, Gif-sur-Yvette ?
Transformez vos trajets habituels en un geste qui a du sens : déclarez votre trajet sur l'appli Lignes de covoiturage IDFM et partagez vos déplacements avec des Franciliens près de chez vous.
Le petit plus ? Les lignes de covoiturage permettent aux conducteurs de gagner :
- 0,50 €, dès qu'ils déclarent un trajet de plus de 5 km aux heures de pointe sur l'application (même dans le cas où aucun passager ne partage finalement le trajet)
- 2 € par passager transporté pour les trajets de plus de 2 km
Vous êtes intéressé ?
Les inscriptions ouvrent le 28 avril 2025 pour devenir conducteur sur la Ligne 1 : Guyancourt <> Cernay-la-Ville, Gif-sur-Yvette.
Devenir passager
Simples, flexibles, adaptées à la réalité des horaires des Franciliens, les lignes de covoiturage permettent de faire la demande simplement pour un trajet et de retrouver le premier conducteur disponible à un arrêt, près de chez soi.
Si aucun conducteur n'est disponible après 10 minutes ? Une solution alternative vous est automatiquement proposée (seulement aux heures de pointe).
Passager, le covoiturage est offert les premiers mois du lancement
Bonne surprise ! Pour l'ouverture du service, les trajets sont gratuits pour les passagers. L'occasion idéale de tester ce nouveau mode de transport, sans engagement.