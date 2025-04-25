Covoiturage en Île-de-France : quatre lignes ont ouvert sur le plateau de Saclay

Deux femmes dans un véhicule regarde leur itinéraire sur un téléphone - Ecov - Gwenn Dubourthoumieu 
© Ecov - Gwenn Dubourthoumieu 

Bonne nouvelle pour les déplacements en Yvelines et en Essonne. En 2025, Île-de-France Mobilités a ouvert aux passagers ses premières lignes de covoiturage sur le Plateau de Saclay :

  • La ligne L1 : entre Cernay-la-Ville, Chevreuse, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Magny-les-Hameaux, Montigny-le-Bretonneux, Guyancourt et Gif-sur-Yvette
  • La ligne L2 : entre Les Ulis, Orsay, Gif-sur-Yvette, Palaiseau, Christ de Saclay, Vélizy-Villacoublay, Meudon, Sèvres et Boulogne-Billancourt
  • La ligne L3a : entre Cernay-la-Ville, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Gif-sur-Yvette, Palaiseau et Saint-Aubin
  • La ligne L3b : entre Gif-sur-Yvette, Saint-Aubin, Christ de Saclay, Vélizy-Villacoublay, Meudon, Sèvres et Boulogne-Billancourt

Pourquoi Île-de-France Mobilités lance ses lignes de covoiturage ?

  • Diversifier les options en transport en commun en Grande Couronne
  • Simplifier la pratique du covoiturage
  • Diminuer les émissions de CO2 et réduire le trafic routier
  • Permettre aux habitants de Grande Couronne de rejoindre facilement les zones d'emplois et les grands points d'intérêt autour d'eux
Détails des lignes de covoiturage et des arrêts.

Les lignes de covoiturage d'Île-de-France Mobilités : comment ça marche ?

Un jeune homme attend le covoiturage à l'arrêt. - Ecov - Gwenn Dubourthoumieu 
© Ecov - Gwenn Dubourthoumieu 

Les lignes de covoiturage d'Île-de-France Mobilités connectent des passagers et des conducteurs pour partager leur trajet, sans réservation préalable, sur un itinéraire dédié, avec des arrêts fixes, comme sur une ligne de bus.

Qu'est-ce-qui change d'un service de covoiturage classique ?

Contrairement à un service de covoiturage standard :

  • Le passager : a simplement à se rendre à un arrêt et à indiquer (par téléphone, sms ou sur l'appli dédiée Lignes de covoiturage IDFM) qu'il souhaite emprunter la ligne.
  • Le conducteur : qui s'est au préalablement inscrit sur cet itinéraire depuis l'application, est alerté de la présence d'un passager et s'arrête sur son trajet pour le récupérer à l'arrêt.

À quelles heures puis-je emprunter la ligne de covoiturage ?

Le service de covoiturage d'Île-de-France Mobilités fonctionne de 4 h à 23 h en semaine (sauf jours fériés).

Lignes de covoiturage : conducteur ou passager ?

Devenez conducteur

Vous conduisez régulièrement sur l'axe Guyancourt <> Cernay-la-Ville, Gif-sur-Yvette ?

Transformez vos trajets habituels en un geste qui a du sens : déclarez votre trajet sur l'appli Lignes de covoiturage IDFM et partagez vos déplacements avec des Franciliens près de chez vous.

Le petit plus ? Les lignes de covoiturage permettent aux conducteurs de gagner :

  • 0,50 €, dès qu'ils déclarent un trajet de plus de 5 km aux heures de pointe sur l'application (même dans le cas où aucun passager ne partage finalement le trajet)
  • 2 € par passager transporté pour les trajets de plus de 2 km

Vous êtes intéressé ?

Les inscriptions ouvrent le 28 avril 2025 pour devenir conducteur sur la Ligne 1 : Guyancourt <> Cernay-la-Ville, Gif-sur-Yvette.

Chaque jour, 9 voitures sur 10 roulent avec 1 seule personne à bord pour les trajets domicile-travail

Devenir passager

Simples, flexibles, adaptées à la réalité des horaires des Franciliens, les lignes de covoiturage permettent de faire la demande simplement pour un trajet et de retrouver le premier conducteur disponible à un arrêt, près de chez soi.

Si aucun conducteur n'est disponible après 10 minutes ? Une solution alternative vous est automatiquement proposée (seulement aux heures de pointe).

Passager, le covoiturage est offert les premiers mois du lancement

Bonne surprise ! Pour l'ouverture du service, les trajets sont gratuits pour les passagers. L'occasion idéale de tester ce nouveau mode de transport, sans engagement.