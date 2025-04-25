Covoiturage en Île-de-France : quatre lignes ont ouvert sur le plateau de Saclay

Les lignes de covoiturage d'Île-de-France Mobilités connectent des passagers et des conducteurs pour partager leur trajet, sans réservation préalable, sur un itinéraire dédié, avec des arrêts fixes, comme sur une ligne de bus.

Qu'est-ce-qui change d'un service de covoiturage classique ?

Contrairement à un service de covoiturage standard :

Le passager : a simplement à se rendre à un arrêt et à indiquer (par téléphone, sms ou sur l'appli dédiée Lignes de covoiturage IDFM) qu'il souhaite emprunter la ligne.

Le conducteur : qui s'est au préalablement inscrit sur cet itinéraire depuis l'application, est alerté de la présence d'un passager et s'arrête sur son trajet pour le récupérer à l'arrêt.

À quelles heures puis-je emprunter la ligne de covoiturage ?

Le service de covoiturage d'Île-de-France Mobilités fonctionne de 4 h à 23 h en semaine (sauf jours fériés).

Lignes de covoiturage : conducteur ou passager ?