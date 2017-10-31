De nouvelles solutions de mobilités pour vos déplacements

Davantage de places pour les vélos dans les gares

Suivez en direct le nombre de places Véligo en Île-de-France

7000 places Véligo

Afin de permettre aux voyageurs de stationner facilement leurs vélos à proximité des gares, les espaces Véligo continuent de se développer en Île-de-France avec 141 prévus d’ici fin 2018 (dont 94 sécurisés) soit plus de 7 000 places en 2018.

Dès 2019, Île-de-France Mobilités proposera également le service de location longue durée de vélos à assistance électrique.

Communiqués de presse : 784 nouvelles places de stationnement Véligo pour le Val-de-Marne – Inauguration d’un nouvel espace Véligo à Massy-Palaiseau (91) – Ouverture du 1er espace Véligo dans une grande gare parisienne