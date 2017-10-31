De nouvelles solutions de mobilités pour vos déplacements
Le covoiturage est maintenant intégré dans l’application Vianavigo et des places de parking sont mises à disposition gratuitement pour les covoitureurs dans les Parcs Relais.
5000 places de parkings relais en construction
Davantage de places pour les vélos dans les gares
Suivez en direct le nombre de places Véligo en Île-de-France
7000 places Véligo
Afin de permettre aux voyageurs de stationner facilement leurs vélos à proximité des gares, les espaces Véligo continuent de se développer en Île-de-France avec 141 prévus d’ici fin 2018 (dont 94 sécurisés) soit plus de 7 000 places en 2018.
Dès 2019, Île-de-France Mobilités proposera également le service de location longue durée de vélos à assistance électrique.
Navettes autonomes ou transport fluvial
L’innovation est au cœur des priorités d’Île-de-France Mobilités qui teste actuellement des navettes de bus autonomes (La Défense, Bois de Vincennes ou Paris 12ème) ou encore des possibilités qui pourraient exister pour développer les transports en commun sur les fleuves.
Île-de-France Mobilités a mis en place avec Batobus un tarif préférentiel réservé aux abonnés Navigo.
Développer smart navigo et ses services en lignes. Ouvrir l'accès aux données pour faciliter l'innovation. Concevoir et expérimenter les transports du futur.