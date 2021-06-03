Des solutions sans contact pour voyager en Île-de-France

Navigo Easy et Navigo Liberté + : pour les voyageurs occasionnels

Navigo Easy

Dédié aux voyageurs très occasionnels, le Navigo Easy est un passe sans contact rechargeable sur lequel vous pouvez charger différents titres de transport, dont des tickets t+ à l’unité ou en carnet (Tarif plein ou réduit), des tickets pour les aéroports (RoissyBus et OrlyBus) mais également des titres spéciaux (Navigo Jour, Forfait Antipollution…).

Le passe Navigo Easy n’est pas nominatif, il peut être prêté à d’autres personnes.