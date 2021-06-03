Des solutions sans contact pour voyager en Île-de-France
Navigo Easy et Navigo Liberté + : pour les voyageurs occasionnels
Navigo Easy
Dédié aux voyageurs très occasionnels, le Navigo Easy est un passe sans contact rechargeable sur lequel vous pouvez charger différents titres de transport, dont des tickets t+ à l’unité ou en carnet (Tarif plein ou réduit), des tickets pour les aéroports (RoissyBus et OrlyBus) mais également des titres spéciaux (Navigo Jour, Forfait Antipollution…).
Le passe Navigo Easy n’est pas nominatif, il peut être prêté à d’autres personnes.
Le passe Navigo Easy est vendu aux guichets des gares et stations d’Île-de-France et se recharge en guichet, automates ou grâce à votre téléphone avec l'application Île-de-France Mobilités.
Navigo Liberté +
Navigo Liberté + est un nouveau service pour voyager en toute liberté : il permet de se déplacer en transports en commun et d’être prélevé le mois suivant pour les déplacements effectivement réalisés.
Navigo Liberté + est pour le moment déployé sur le périmètre géographique du ticket t+ (RER dans Paris, métro, bus, Tzen et tram ), sur le funiculaire de Montmartre, OrlyBus et RoissyBus.
Finies les files d’attente : vous souscrivez au service, vous voyagez et c’est tout !
Vous bénéficiez de tarifs avantageux (1,69 € le trajet en bus ou métro) et les correspondances seront gratuites entre bus et métro (ou tram et métro).
Le Ticket-SMS pour les bus
Plus besoin de monnaie : vous pouvez maintenant acheter votre ticket de bus partout en Île-de-France grâce à votre téléphone ! En envoyant un code au 93100, vous recevrez un ticket sous forme de SMS et serez débité directement sur votre facture mobile
Gagnez du temps en rechargeant vos titres de transport via votre smartphone
Vous utilisez un smartphone qui fonctionne sous Android ou iOS ? Bonne nouvelle, vous allez pouvoir acheter vos titres de transport sans contact, directement sur votre appareil (et donc sans faire la queue à une borne).
Rendez-vous sur l'application Île-de-France Mobilités, onglet « Achat » et laissez-vous guider.