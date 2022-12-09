La 360e et toute dernière rame du Francilien est arrivée ! 

Le Francilien : penser au-delà de la mobilité

Seize ans, c’est le temps qu’aura pris l’implantation totale des 360 rames du Francilien sur tout le réseau d'Île-de-France Mobilités. Mais, pourquoi seize ans ?

C’est le temps nécessaire qu’il aura fallu à Île-de-France Mobilités et ses partenaires pour concevoir les 360 rames, aménager les quais et les gares ainsi que moderniser et adapter les systèmes ferroviaires sur l’ensemble du réseau en Grande, Petite Couronne et à Paris. Des travaux colossaux et un challenge, réussi. Aujourd’hui, les lignes H, J, K, L et P sont à 100 % équipées et le RER E dispose de 11 rames sur son parc de 52 matériels roulants.

Et demain ?

La révolution des transports engagée avec l’arrivée du Francilien reste un modèle de réussite marquant, dont Île-de-France Mobilités continue de s’inspirer tous les jours pour la construction des projets qui feront la mobilité de demain :