La 360e et toute dernière rame du Francilien est arrivée !
Ça y est, la dernière rame du Francilien, le train qui a transformé la mobilité du réseau en Île-de-France, a rejoint sa gare d'attache de Paris Saint-Lazare, vendredi 9 décembre 2022. Elle circulera désormais sur la ligne J sur l'axe qui relie Gisors et Paris. L'arrivée de cette toute dernière rame marque le symbole fort d'une ambitieuse politique de renouvellement des trains menée par Île-de-France Mobilités. Objectif : faire gagner en confort aux voyageurs et en fiabilité et ponctualité au réseau sur les lignes H, K, P, J, L et le RER E.
2009 : arrivée du premier Francilien sur le réseau
C’est le 12 décembre 2009, sur la ligne H, qu'arrive le premier Francilien. Un saut technologique et une arrivée fracassante pour les voyageurs qui, jusqu’alors, circulaient à bord des "petits gris" (les trains Z 6100). Appelés aussi "boîtes de conserve”, ces petits trains métalliques, mis en circulation dans les années 1960-1970, sont restés en circulation jusqu’en 2013, jusqu'à leur remplacement total par des Franciliens.
Francilien : qu'a t-il changé ?
Parmi les trains les plus appréciés d’Île-de-France sur les lignes des gares de Paris Nord, Paris Saint-Lazare et Paris Est, le Francilien a marqué une vraie rupture en termes de confort pour les voyageurs. Plus sûr, plus moderne, plus spacieux et plus lumineux, il a immédiatement incarné la vision des transports de demain que porte Île-de-France Mobilités.
Le Francilien c’est :
Plus de confort
- Un train “boa” ergonomique qui permet de circuler sans encombres à bord et de trouver une place plus facilement
- + 29 % de places assises
- Des sièges plus larges et de grandes vitres laissant passer la lumière du jour et permettant d’observer les paysages d’Île-de-France
- Des prises USB, du chauffage au sol, une climatisation performante et des systèmes d’éclairage naturels et "zen"
Plus de fiabilité
- Entre 93 et 95 % de ponctualité à la mi-année 2022
- Un train sécurisant qui permet d’être mieux vu et de mieux voir
- Des espaces qui facilitent le travail des équipes de sûreté grâce des systèmes vidéos de sécurité embarquées
La réponse aux préoccupations et aux modes de vie actuels :
- Un train plus écologique : les rames (100 % électriques) ont été conçues à partir de 90 % de matériaux recyclables, pensées pour améliorer la consommation énergétique
- Un train deux fois plus silencieux que la génération précédente
- Un train dit "communicant" avec de larges écrans à bord et une information donnée en temps réel sur la desserte et les potentiels incidents
Le Francilien : penser au-delà de la mobilité
Seize ans, c’est le temps qu’aura pris l’implantation totale des 360 rames du Francilien sur tout le réseau d'Île-de-France Mobilités. Mais, pourquoi seize ans ?
C’est le temps nécessaire qu’il aura fallu à Île-de-France Mobilités et ses partenaires pour concevoir les 360 rames, aménager les quais et les gares ainsi que moderniser et adapter les systèmes ferroviaires sur l’ensemble du réseau en Grande, Petite Couronne et à Paris. Des travaux colossaux et un challenge, réussi. Aujourd’hui, les lignes H, J, K, L et P sont à 100 % équipées et le RER E dispose de 11 rames sur son parc de 52 matériels roulants.
Et demain ?
La révolution des transports engagée avec l’arrivée du Francilien reste un modèle de réussite marquant, dont Île-de-France Mobilités continue de s’inspirer tous les jours pour la construction des projets qui feront la mobilité de demain :
- la nouvelle génération de RER (le RER NG) qui équipera prochainement les lignes de RER D et E
- les trains Regio2N (notamment sur les lignes N et R) et le tram-train Citadis Dualis (sur la ligne T13 et T4)
- les nouveaux métros MP14 qui sont déjà là ou arriveront dans les prochaines années sur les lignes 4, 14 et 11 et, demain, les métros MF19 qui équiperont par exemple les lignes 10, 7bis, 3bis, 13, 12, 8, 3 et 7
- les futurs trains du RER B, les MI20