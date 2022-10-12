Gare du Nord : bientôt une éco-station bus et un parking vélos XXL

Halle vélos : "le plus grand parking à vélos sécurisé de France"

Mais le projet Horizon 2024, c'est aussi un coup d'accélération donné aux mobilités actives, le vélo en particulier.

Il faut dire que le stationnement vélo à proximité de la Gare du Nord est actuellement trop faible et largement sur-occupé. C'est pour cela qu'Île-de-France mobilités et ses partenaires investissent dans la création d’un vaste halle vélos de 1186 places. "Ce sera tout simplement le plus grand parking à vélos sécurisé de France", s'est d'ailleurs réjoui Delphine Bürkli, maire du 9e arrondissement de Paris et membre du bureau d'Île-de-France Mobilités.

Ce nouveau Parking Vélos Île-de-France Mobilités proposera :

712 places en racks double-étage à écartement standard (vélo classiques)

440 places en racks double-étage à écartement large (VTT, VAE…)

Une trentaine de places pour vélos spéciaux : vélos cargos avec caisson, vélos rallongés, vélos avec accessoires (sièges enfants, paniers, etc.)

Présence humaine et équipements

Et pour trouver plus rapidement une place dans cette vaste halle, un système de comptage vidéo avec information lumineuse, indiquera le nombre de stationnement disponibles en temps réel. Les plus pressés apprécieront ! Les allés seront numérotées et des bancs, casiers et points d’eau seront à disposition des usagers.

Un accueil humanisé permettra également d’apporter des conseils et une aide à l’abonnement.

Et parce qu’un vélo bien entretenu c’est plus de sécurité, le parking disposera de deux stations de gonflage, d’outils de réparation et de bornes de recharge, le tout en libre-service.

Stationnement offert aux abonnés Navigo annuel et imagine R

L'accès au Parking Vélos Île-de-France Mobilités sera offert aux titulaires d’un Navigo annuel ou d'un abonnement imagine R. Les autres cyclistes pourront en bénéficier au prix de 4 € la journée, 10 € la semaine ou bien 30 € l’année

Accès dédié aux cyclistes

Situé à quelques mètres de l’éco-station bus, ce parking couvert et lumineux, sera directement accessible par une piste cyclable dédiée et permettra un accès rapide à la Gare du Nord grâce à une sortie destinée aux piétons. De nouveaux escaliers mécaniques seront également créés.