Gare du Nord : bientôt une éco-station bus et un parking vélos XXL
Horizon 2024 : la Gare du Nord réinventée
Horizon 2024, c’est le nom du projet d’envergure qui vise à transformer totalement le parvis de la Gare du Nord, à Paris, en vue de la coupe du monde de Rugby 2023 et des Jeux Olympiques de Paris 2024.
Piloté par SNCF Gares & Connexions associé à Île-de-France Mobilités, Horizon 2024 entend transformer en profondeur le parvis de cette gare, la plus grande d'Europe (et la 3ème plus grande du monde), avec une pacification de son parvis, rendu aux circulations douce, à l'exception d'une voie de bus, la création d'une éco-station bus et d'un parking vélo XXL.
Éco-station bus de la Gare du Nord : 6800m2 au service du confort et de la sécurité
La création à la Gare du Nord d'une "éco-station bus" se traduit par une rénovation complète de la gare routière - reprise de la totalité des voiries, trottoirs et éclairages du site dans le respect des normes d’accessibilité, tout en maintenant la continuité de l’ensemble des lignes desservies.
Le projet s’accompagne de la mise en place de nouveaux abris voyageurs, d’assises plus nombreuses, d'un guichet d’information et de vente de billets et d’écrans dynamiques d’information, pour un meilleur confort.
Naturellement l'ensemble de ces espaces seront placés sous vidéo-protection pour garantir la sûreté de chacun.
Halle vélos : "le plus grand parking à vélos sécurisé de France"
Mais le projet Horizon 2024, c'est aussi un coup d'accélération donné aux mobilités actives, le vélo en particulier.
Il faut dire que le stationnement vélo à proximité de la Gare du Nord est actuellement trop faible et largement sur-occupé. C'est pour cela qu'Île-de-France mobilités et ses partenaires investissent dans la création d’un vaste halle vélos de 1186 places. "Ce sera tout simplement le plus grand parking à vélos sécurisé de France", s'est d'ailleurs réjoui Delphine Bürkli, maire du 9e arrondissement de Paris et membre du bureau d'Île-de-France Mobilités.
Ce nouveau Parking Vélos Île-de-France Mobilités proposera :
- 712 places en racks double-étage à écartement standard (vélo classiques)
- 440 places en racks double-étage à écartement large (VTT, VAE…)
- Une trentaine de places pour vélos spéciaux : vélos cargos avec caisson, vélos rallongés, vélos avec accessoires (sièges enfants, paniers, etc.)
Présence humaine et équipements
Et pour trouver plus rapidement une place dans cette vaste halle, un système de comptage vidéo avec information lumineuse, indiquera le nombre de stationnement disponibles en temps réel. Les plus pressés apprécieront ! Les allés seront numérotées et des bancs, casiers et points d’eau seront à disposition des usagers.
Un accueil humanisé permettra également d’apporter des conseils et une aide à l’abonnement.
Et parce qu’un vélo bien entretenu c’est plus de sécurité, le parking disposera de deux stations de gonflage, d’outils de réparation et de bornes de recharge, le tout en libre-service.
Stationnement offert aux abonnés Navigo annuel et imagine R
L'accès au Parking Vélos Île-de-France Mobilités sera offert aux titulaires d’un Navigo annuel ou d'un abonnement imagine R. Les autres cyclistes pourront en bénéficier au prix de 4 € la journée, 10 € la semaine ou bien 30 € l’année
Accès dédié aux cyclistes
Situé à quelques mètres de l’éco-station bus, ce parking couvert et lumineux, sera directement accessible par une piste cyclable dédiée et permettra un accès rapide à la Gare du Nord grâce à une sortie destinée aux piétons. De nouveaux escaliers mécaniques seront également créés.
Ouverture ? Courant 2024
Ce chantier de rénovation complète de la gare routière et de création d'un Parking Vélos Île-de-France Mobilités de 1186 places commencera début 2023, pour une mise en service courant 2024.
Coût de l'opération ? 5 millions d’euros, financés à 55,4 % par Île-de-France Mobilités (2,7 M€), 30,4 % par l’État et 14,2 % par SNCF Gares & Connexions.