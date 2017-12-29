Des gares de plus en plus modernes et en accord avec les attentes des voyageurs
D’ici à 2025, 3 milliards d’euros seront consacrés à la modernisation des gares franciliennes qui sont des lieux de connexions mais aussi de vie où les voyageurs passent de quelques minutes à plusieurs heures par jour. 70 espaces d’attente connectés ont été aménagés en 2017 et 80 supplémentaires sont prévus dans les mois à venir.
Auber, Robinson, Ivry-sur-Seine, Villeneuve-Saint-Georges, Val-de-Fontenay, Saint-Denis, Lyon, Bercy et Poissy sont quelques-unes des gares où des projets de modernisation ont débuté ou évolué en 2017 et se poursuivront en 2018. Aujourd’hui, 146 gares d’Île-de-France sont accessibles à tous les voyageurs dont 34 gares aménagées entre 2016 et 2017.
Les travaux de mise en accessibilité de 122 gares supplémentaires se poursuivront en 2018 et jusqu’en 2024. La capacité de stationnement aux abords des gares, essentielle pour les voyageurs de petite et grande couronne, augmente rapidement. De nombreux projets de parcs relais sont déjà lancés totalisant 7 850 places de stationnement sur les 10 000 places supplémentaires fixées pour 2020.
Des espaces de micro-working en gare
70 gares ont été dotées de ces espaces connectés de micro-working, chauffés et confortables. Ces espaces sont situés au plus près du cœur des gares et avec toujours en vue des écrans d’informations, pour ne pas rater son bus ou son train ! Ils sont mis à disposition des voyageurs qui peuvent ainsi travailler, surfer sur Internet ou recharger leurs équipements électroniques. Ces espaces connectés en gare viennent compléter le réseau d’espaces de coworking installés en Île-de-France que vous pouvez consulter sur https://www.iledefrance.fr/coworking.