Des gares de plus en plus modernes et en accord avec les attentes des voyageurs

D’ici à 2025, 3 milliards d’euros seront consacrés à la modernisation des gares franciliennes qui sont des lieux de connexions mais aussi de vie où les voyageurs passent de quelques minutes à plusieurs heures par jour. 70 espaces d’attente connectés ont été aménagés en 2017 et 80 supplémentaires sont prévus dans les mois à venir.

Auber, Robinson, Ivry-sur-Seine, Villeneuve-Saint-Georges, Val-de-Fontenay, Saint-Denis, Lyon, Bercy et Poissy sont quelques-unes des gares où des projets de modernisation ont débuté ou évolué en 2017 et se poursuivront en 2018. Aujourd’hui, 146 gares d’Île-de-France sont accessibles à tous les voyageurs dont 34 gares aménagées entre 2016 et 2017.