Île-de-France Mobilités s’engage pour des transports toujours plus sûrs
Permettre à chacun et chacune de voyager en toute confiance, et ce, à n'importe quelle heure, est une priorité pour Île-de-France Mobilités.
Chaque année, 300 millions d'euros sont investis pour assurer la sûreté dans les transports en commun franciliens.
Vidéosurveillance, renforcement des équipes, descente à la demande après 22 h, numéro d'alerte, centre de coordination… Découvrez toutes les initiatives pour garantir votre sécurité dans les transports franciliens.
Toujours plus de moyens humains
1000 agents supplémentaires d'ici à 2027
Ce sont plus de 3 000 agents de prévention et de sûreté qui sont déployés sur le réseau de transport en commun d'Île-de-France Mobilités.
Sur les quais, dans les gares, en stations et dans les matériels roulants : des patrouilles de la RATP, de la SNCF, mais aussi des équipes de sécurité privée et des médiateurs, assurent tous les jours, la sûreté des usagers, en complément des forces de la police et de la gendarmerie nationales. D'ici à 2027, ils seront 5 000, grâce au recrutement de 1000 nouveaux effectifs.
Par leur présence rassurante et dissuasive, ces agents contribuent à l’amélioration de votre tranquillité au quotidien.
Création d'une brigade régionale des transports
Créée au printemps 2024, la Brigade Régionale des Transports est une patrouille de 50 agents (ils seront une centaine d'ici à la fin de l’année 2024) dont la mission est de lutter contre le deal et la vente à la sauvette dans les transports en commun.
50 équipes de sécurité cynotechnique pour réagir en cas de bagages abandonnés
Ces équipes, composées de chiens et de leurs maîtres, assurent la sécurité, lèvent les doutes en cas d'objets délaissés en rames et en stations et améliorent la ponctualité en réduisant les temps d'intervention.
Centre de coordination opérationnelle de sécurité : collaborer pour gagner en efficacité
Inauguré en juillet 2022, le CCOS joue un rôle important dans la coordination des actions de sécurité sur le réseau.
Connecté aux agents de terrain et aux images en temps réel des 80 000 caméras de surveillance du réseau, ce centre de coordination nouvelle génération est situé au cœur de la Préfecture de Police de Paris.
Il réunit, 7 jours/7 et 24 h/24, des agents de la SNCF, de la RATP et de la police sous l’autorité du préfet de police, afin de mieux organiser les missions de terrain et garantir efficacement la sécurité du réseau de transports.
80 000 caméras de vidéosurveillance pour garantir la sécurité dans les transports
Si les moyens humains sont essentiels pour assurer la sûreté dans les transports, la vidéo-protection est atout supplémentaire.
Aujourd’hui, près de 100 % des trains, RER, bus et trams sont vidéoprotégés grâce, à pas moins de 80 000 caméras déployées sur l'ensemble du réseau.
Des transports modernes pour améliorer le sentiment de sécurité
Et parce que dans les transports, on se sent plus en sécurité dans des espaces propres, bien éclairés et dans des trains "ouverts" qui permettent de circuler facilement d’une voiture à l’autre, Île-de-France Mobilités et ses partenaires agissent au quotidien pour entretenir, rénover et remplacer les matériels roulants et infrastructures pour une expérience des transports plus apaisante.
3117 : le numéro pour alerter en cas d’urgence
Vous êtes victime ou témoin d’une agression de faits de harcèlement y compris sexuels ?
Cinq solutions pour vous aider, 24 h/24 et 7 jours/7 :
- Appel : téléphonez au 3117
- SMS : envoyez un message au 31177
- Application Île-de-France Mobilités : signalez les faits en appuyant sur le bouton 3117 présent sur l'écran d'accueil de votre appli
- Borne d'appel en gare ou station : en gare SNCF ou en station RATP, des bornes d'appel sont toujours disponibles et vous donnent aussi la possibilité de lancer une alerte
Quelle que soit l'option choisie, un agent formé sera là pour vous répondre, préviendra les forces de sécurité ou les secours et vous guidera sur la marche à suivre 24 h/24 et 7 j/7.
La descente à la demande dans les bus à partir de 22 h
Demander à votre chauffeur de vous déposer entre deux arrêts de bus pour vous rapprocher de votre destination, passées 22 h ? C'est possible partout en Île-de-France.