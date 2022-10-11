Île-de-France Mobilités s’engage pour des transports toujours plus sûrs

1000 agents supplémentaires d'ici à 2027

Ce sont plus de 3 000 agents de prévention et de sûreté qui sont déployés sur le réseau de transport en commun d'Île-de-France Mobilités.

Sur les quais, dans les gares, en stations et dans les matériels roulants : des patrouilles de la RATP, de la SNCF, mais aussi des équipes de sécurité privée et des médiateurs, assurent tous les jours, la sûreté des usagers, en complément des forces de la police et de la gendarmerie nationales. D'ici à 2027, ils seront 5 000, grâce au recrutement de 1000 nouveaux effectifs.

Par leur présence rassurante et dissuasive, ces agents contribuent à l’amélioration de votre tranquillité au quotidien.

Création d'une brigade régionale des transports

Créée au printemps 2024, la Brigade Régionale des Transports est une patrouille de 50 agents (ils seront une centaine d'ici à la fin de l’année 2024) dont la mission est de lutter contre le deal et la vente à la sauvette dans les transports en commun.

50 équipes de sécurité cynotechnique pour réagir en cas de bagages abandonnés

Ces équipes, composées de chiens et de leurs maîtres, assurent la sécurité, lèvent les doutes en cas d'objets délaissés en rames et en stations et améliorent la ponctualité en réduisant les temps d'intervention.