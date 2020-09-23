Lancement de la seconde édition du Challenge Information Voyageurs
Présentation du Challenge Information Voyageurs 2020 : la mobilité responsable
Lancé en 2019 en collaboration avec la Région Île-de-France, le Challenge Information Voyageurs d’Île-de-France Mobilités est ouvert à tous les acteurs souhaitant apporter des solutions innovantes et concrètes (start-ups, PME, acteurs de la mobilité, …) aux problématiques d’Information Voyageurs.
L’édition 2020 a pour thématique la mobilité responsable et propose aux candidats de travailler sur des solutions, adressant les enjeux sanitaires, sociaux et environnementaux actuels et qui répondent au plus près aux attentes des voyageurs en matière d’informations.
Une journée de lancement du Challenge a été organisée le 6 octobre 2020. Ce temps fort a été l’occasion de détailler aux candidats présents les enjeux et besoins liés à la thématique ainsi que les modalités.
Les lauréats de l’édition 2020 se verront remettre une subvention et un accompagnement dédié pour poursuivre le développement de leur solution à travers une expérimentation sur le réseau francilien.
Enjeux sanitaires
La pandémie actuelle a modifié les comportements des usagers et introduit de nouveaux usages des transports. Il est aujourd’hui primordial de proposer des solutions adaptées à la situation sanitaire sur nos déplacements (régulation de l’affluence, distanciation, etc.), mais également de favoriser à long terme l’activité physique et la vie active en ville.
Enjeux environnementaux
La mobilité de demain se veut plus verte, accompagnant une prise de conscience collective de l’impact environnemental de nos choix de mobilités au quotidien : Développer une mobilité responsable du point de vue de l’usager (prendre conscience de l’impact environnemental des mobilités), mais également pour les producteurs de services numériques (éco-conception des services numériques).
Enjeux sociaux
Dans ce contexte il est également essentiel de mobiliser la solidarité entre les usagers afin d’améliorer l’accès à l'information et aux personnes avec des contraintes de déplacements.
Inscription au Challenge Information Voyageurs et documents utiles
Vous avez jusqu'au 6 novembre 23h59 pour déposer votre candidature au Challenge via le formulaire accessible ci-dessous.
Besoin d'aide ? Vous pouvez consulter la FAQ, mise à jour suite aux questions des participants à la réunion d'information :
Vous n'avez pas pu assister à la réunion de lancement ? Pas d'inquiétude, vous pouvez en consulter la vidéo :
Les lauréats ont du Challenge Information Voyageurs 2020 on été annoncés le 08/12/2020, rendez-vous sur cette page pour en savoir plus :
En savoir plus sur l'édition précédente :