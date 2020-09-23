Lancement de la seconde édition du Challenge Information Voyageurs

Enjeux sanitaires

La pandémie actuelle a modifié les comportements des usagers et introduit de nouveaux usages des transports. Il est aujourd’hui primordial de proposer des solutions adaptées à la situation sanitaire sur nos déplacements (régulation de l’affluence, distanciation, etc.), mais également de favoriser à long terme l’activité physique et la vie active en ville.

Enjeux environnementaux

La mobilité de demain se veut plus verte, accompagnant une prise de conscience collective de l’impact environnemental de nos choix de mobilités au quotidien : Développer une mobilité responsable du point de vue de l’usager (prendre conscience de l’impact environnemental des mobilités), mais également pour les producteurs de services numériques (éco-conception des services numériques).

Enjeux sociaux

Dans ce contexte il est également essentiel de mobiliser la solidarité entre les usagers afin d’améliorer l’accès à l'information et aux personnes avec des contraintes de déplacements.