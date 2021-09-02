Challenge Information Voyageurs : c'est parti pour la 3ème édition !
Participez au Challenge Information Voyageurs 2021 !
Vous avez jusqu'au 8 octobre 2021, à 23h59, pour déposer votre candidature au Challenge via le formulaire accessible ci-dessous
Le Challenge Information Voyageurs, c'est quoi ?
Parce que dessiner des mobilités de demain est au cœur de ses missions, Île-de-France Mobilités a créé en 2019 le Challenge Information Voyageurs avec une ambition : identifier, soutenir et accompagner les start-up qui innovent au service des voyageurs.
Le Challenge Information Voyageurs, c'est pour qui ?
Le Challenge Information Voyageurs est ouvert à tous les acteurs désireux d'apporter des solutions innovantes au service des voyageurs en Île-de-France (start-up, PME, acteurs de la mobilité…).
Quelle bourse pour les lauréats ?
Les lauréats bénéficieront d’une bourse de 200 000 € et auront l’opportunité d’expérimenter leurs solutions dans toute la région sur le réseau francilien, avec le soutien d'Île-de-France Mobilités.
Le Challenge Information Voyageurs : quelle thématique en 2021 ?
Situation sanitaire oblige, l'ambition du Challenge Information Voyageurs, cette année, est de rassurer les voyageurs et d'accompagner leur retours dans les transports en commun.
"Accompagner les usagers dans le retour aux transports" : pourquoi cette thématique en 2021 ?
Avec cette nouvelle édition du Challenge et à travers l’information voyageurs, Île-de-France Mobilités souhaite répondre à quatre enjeux :
1. Connecter l’information voyageurs à des points d’intérêts. Pourquoi ? Pour informer les usagers des services et événements proches des gares. Par exemple :disposer d’informations sur des services de proximité dans les gares (conciergerie, services publics, hôpitaux, centre de rééducation, services parapublics, etc.) grâce à une information voyageurs enrichie ; être alerté de la tenue d’évènements sportifs et culturels aux alentours des gares et des transports.
2. Nouer des partenariats avec des acteurs du tourisme pour promouvoir les activités accessibles en transports en commun. Par exemple :avoir accès à une information touristique et de loisirs enrichie, découvrir des lieux touristiques ou des évènements à proximité des transports et des gares, disposer de solutions de guide touristique personnalisées.
3. Permettre aux voyageurs d’améliorer le confort de leurs trajets à travers l’information voyageurs. Par exemple : avoir accès à une information rassurante et adaptée au contexte sanitaire, informer les usagers sur le niveau de propreté au cours de leurs trajets, disposer d'un accompagnement personnalisé pour optimiser l'expérience client, etc.
4. Faciliter l’intermodalité entre les transports en commun et les autres modes de transports. Par exemple : inciter les voyageurs à emprunter des modes de transports complémentaires des transports en commun (vélos, covoiturage, trottinettes, etc.), rendre l’expérience utilisateur plus interactive et ludique.
Retour sur le lancement de l'édition 2021 du Challenge Information Voyageurs
