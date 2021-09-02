Challenge Information Voyageurs : c'est parti pour la 3ème édition !

Le Challenge Information Voyageurs, c'est quoi ?

Parce que dessiner des mobilités de demain est au cœur de ses missions, Île-de-France Mobilités a créé en 2019 le Challenge Information Voyageurs avec une ambition : identifier, soutenir et accompagner les start-up qui innovent au service des voyageurs.

Le Challenge Information Voyageurs, c'est pour qui ?

Le Challenge Information Voyageurs est ouvert à tous les acteurs désireux d'apporter des solutions innovantes au service des voyageurs en Île-de-France (start-up, PME, acteurs de la mobilité…).

Quelle bourse pour les lauréats ?

Les lauréats bénéficieront d’une bourse de 200 000 € et auront l’opportunité d’expérimenter leurs solutions dans toute la région sur le réseau francilien, avec le soutien d'Île-de-France Mobilités.

Le Challenge Information Voyageurs : quelle thématique en 2021 ?

Situation sanitaire oblige, l'ambition du Challenge Information Voyageurs, cette année, est de rassurer les voyageurs et d'accompagner leur retours dans les transports en commun.