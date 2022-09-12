Ligne 4 : c'est parti pour l'automatisation
La ligne de métro 4 automatique ? C'est déjà une réalité !
Depuis 2022, vous pouvez même les emprunter. Des navettes automatiques vous transportent entre Bagneux et Porte de Clignancourt.
Cette ligne, la plus fréquentée du réseau d’Île-de-France Mobilités, qui relie la Porte de Clignancourt à Bagneux, entre dans une nouvelle ère avec 100 % de métros automatiques en 2024 !
Automatiser la ligne 4, mais pourquoi ?
La ligne 4 sera la troisième ligne automatique du réseau de métro francilien. Mais pourquoi automatiser le métro ? Les avantages d’une ligne automatique – comme les lignes 1, 14 et aujourd’hui la 4 - sont multiples :
- Augmentation de la capacité de transport
- Adaptation de l’offre en temps réel
- Intervalles réduits entre deux rames
- Sécurité et une régularité accrues
- Des personnels sur le terrain au service des voyageurs
- Intervention rapide en cas de besoin grâce à une supervision permanente
Le coût de son automatisation représente un investissement d’environ 470 millions d’euros, financé à 100 % par Île-de-France Mobilités.
Quels métros automatiques sur la ligne 4 ?
Une fois entièrement automatisée, à la fin 2023, la ligne 4 exploitera trois générations de matériels roulants automatiques :
- les MP89 et MP05 conduite automatique, matériels historiques issus de la ligne 14
- les nouveaux matériels automatiques MP14 (qui circulent déjà sur la ligne 14)
L'automatisation progressive du réseau d’Île-de-France Mobilités
L’automatisation de la ligne de métro 4 arrive après celle de la ligne 1. La ligne 14, quant à elle, est automatique depuis son ouverture, en 1998.
En 2022, c'est au tour du métro 13 de voir sa ligne automatisée, avec l'arrivée des premières rames en 2027.
Les futures lignes 15, 16, 17 et 18 seront, elles aussi, automatiques dès leur mise en service.