Ligne 4 : c'est parti pour l'automatisation

La ligne de métro 4 automatique ? C'est déjà une réalité !

Depuis 2022, vous pouvez même les emprunter. Des navettes automatiques vous transportent entre Bagneux et Porte de Clignancourt.

Cette ligne, la plus fréquentée du réseau d’Île-de-France Mobilités, qui relie la Porte de Clignancourt à Bagneux, entre dans une nouvelle ère avec 100 % de métros automatiques en 2024 !