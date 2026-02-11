Actualités similaires

Un fonctionnement adapté selon les horaires

Afin de maintenir un service au plus près des besoins des usagers, notamment des actifs et des voyageurs en correspondance avec la gare, la circulation de la ligne 4110 sera organisée comme suit :

· En heures de pointe (du lundi au vendredi)

De début de service jusqu’à 9 h et de 17 h jusqu’à la fin de service à Les bus circuleront par leur itinéraire habituel via la rue Paul Doumer.

· En heures creuses (du lundi au vendredi)

Entre 9h04 et 16h51, les bus emprunteront un itinéraire de déviation.

· Les week-ends à La ligne circulera par son itinéraire habituel.

Cette organisation permet de maintenir l’accès direct au secteur Paul Doumer aux moments les plus fréquentés de la journée, tout en tenant compte des contraintes liées au chantier.

Des ajustements ponctuels aux arrêts

En fonction de l’avancement des travaux, certains arrêts situés sur le secteur concerné pourront être temporairement neutralisés. Un affichage spécifique sera mis en place directement aux arrêts afin d’informer les voyageurs en temps réel des éventuelles modifications.