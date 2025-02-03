Actualités similaires

UNE OFFRE PLUS LISIBLE AVEC LA RENUMÉROTATION

Pourquoi le numéro des lignes change ?

Le réseau de bus en Île-de-France est constitué de près de 1900 lignes, dont 1500 en grande couronne et la numérotation actuelle conduit à avoir de nombreuses lignes qui portent le même numéro.

Les outils de recherche d’horaires et d’itinéraires sont régionaux, et il est donc souvent compliqué de retrouver sa ligne. Il y a par exemple 13 lignes de bus qui portent le numéro 10 !

Actuellement, il existe des dénominations très différentes (12, N133, 501, Soir) et des doublons dans les numéros de ligne (il existe 12 lignes avec la même lettre : 2 A, 2 B, 2 C… sur le réseau de bus actuel), ce qui complique la compréhension du réseau.

Comment se repérer dans les nouveaux numéros ?

L’Île-de-France a été découpée par départements et secteurs, qui ont chacun un code spécifique.

Sur le territoire Val d’Yerres Val de Seine, toutes les lignes de bus commenceront désormais par 41. À chaque fois que cela était possible, l’ancien numéro a été repris au mieux afin de faciliter le changement (exemple : la 16 devient 4116, etc…).

Les numéros de ligne Express commencent, quant à eux, par le numéro de leur département (ex : la ligne 9101).

Que va apporter ce nouveau numéro aux usagers ?

Les usagers pourront retrouver leur ligne de bus plus facilement, car elle sera la seule en Île-de-France à porter ce numéro !

Ainsi, lorsque l’on tapera son numéro dans les moteurs de recherche de l’application ou du site iledefrance-mobilites.fr, nous pourrons accéder directement aux informations la concernant.

Il y aura 5 catégories de ligne en fonction de leur rôle et de leur vocation :

les lignes principales, numérotées de 10 à 22, assurent une desserte fine des secteurs d’habitat, en lien avec les équipements de proximité tels que les gares, les établissements scolaires et en complément des lignes structurantes.

les lignes complémentaires, numérotées de 30 à 36, viennent compléter les lignes principales et proposent des liaisons vers les bassins environnants tels que Servon et le Marché International de Rungis.

la ligne express 9101 assure depuis Brunoy une liaison plus directe et rapide à destination de Evry-Courcouronnes.

les lignes à vocation scolaire, numérotées de 50 à 62, assurent la desserte des établissements scolaires du territoire. Leur fonctionnement est adapté aux rythmes scolaires c’est-à-dire du lundi au vendredi en période scolaire, aux horaires des principales entrées / sorties d’école.

les lignes de nuit ainsi que les bus de soirée restent inchangées et gardent les mêmes dénominations.

L’ensemble de ces lignes sont ouvertes à tous les voyageurs dotés d’un titre de transport valable sur le réseau Île-de-France Mobilités.