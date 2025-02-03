Actualités similaires

UNE OFFRE PLUS LISIBLE AVEC LA RENUMÉROTATION
Pourquoi le numéro des lignes change ?
Le réseau de bus en Île-de-France est constitué de près de 1900 lignes, dont 1500 en grande couronne et la numérotation actuelle conduit à avoir de nombreuses lignes qui portent le même numéro.
Les outils de recherche d’horaires et d’itinéraires sont régionaux, et il est donc souvent compliqué de retrouver sa ligne. Il y a par exemple 13 lignes de bus qui portent le numéro 10 !
Actuellement, il existe des dénominations très différentes (12, N133, 501, Soir) et des doublons dans les numéros de ligne (il existe 12 lignes avec la même lettre : 2 A, 2 B, 2 C… sur le réseau de bus actuel), ce qui complique la compréhension du réseau.
Comment se repérer dans les nouveaux numéros ?
L’Île-de-France a été découpée par départements et secteurs, qui ont chacun un code spécifique.
Sur le territoire Val d’Yerres Val de Seine, toutes les lignes de bus commenceront désormais par 41. À chaque fois que cela était possible, l’ancien numéro a été repris au mieux afin de faciliter le changement (exemple : la 16 devient 4116, etc…).
Les numéros de ligne Express commencent, quant à eux, par le numéro de leur département (ex : la ligne 9101).
Que va apporter ce nouveau numéro aux usagers ?
Les usagers pourront retrouver leur ligne de bus plus facilement, car elle sera la seule en Île-de-France à porter ce numéro !
Ainsi, lorsque l’on tapera son numéro dans les moteurs de recherche de l’application ou du site iledefrance-mobilites.fr, nous pourrons accéder directement aux informations la concernant.
Il y aura 5 catégories de ligne en fonction de leur rôle et de leur vocation :
- les lignes principales, numérotées de 10 à 22, assurent une desserte fine des secteurs d’habitat, en lien avec les équipements de proximité tels que les gares, les établissements scolaires et en complément des lignes structurantes.
- les lignes complémentaires, numérotées de 30 à 36, viennent compléter les lignes principales et proposent des liaisons vers les bassins environnants tels que Servon et le Marché International de Rungis.
- la ligne express 9101 assure depuis Brunoy une liaison plus directe et rapide à destination de Evry-Courcouronnes.
- les lignes à vocation scolaire, numérotées de 50 à 62, assurent la desserte des établissements scolaires du territoire. Leur fonctionnement est adapté aux rythmes scolaires c’est-à-dire du lundi au vendredi en période scolaire, aux horaires des principales entrées / sorties d’école.
- les lignes de nuit ainsi que les bus de soirée restent inchangées et gardent les mêmes dénominations.
L’ensemble de ces lignes sont ouvertes à tous les voyageurs dotés d’un titre de transport valable sur le réseau Île-de-France Mobilités.
Pour retrouver les infos de l’ensemble de vos lignes :
Site internet : www.iledefrance-mobilites.fr et appli mobile Île-de-France Mobilités
Pour calculer votre trajet :
> Me déplacer > Itinéraire
> Me déplacer > Horaires > Sélectionnez une ligne
Pour suivre les actualités locales (uniquement sur le site) :
Actus > Val d'Yerres Val de Seine
Sur Twitter : @VYVS_IDFM
Par téléphone au 01 80 97 93 41 ou 0800 10 20 20