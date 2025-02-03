Actualités similaires

La restructuration répond à 3 principes :
- elle s’inscrit dans le programme de développement de l’offre bus à l’échelle régionale porté par Île-de-France Mobilités, décliné localement ;
- elle s’appuie sur les besoins des habitants, sur la base de l’analyse des flux domicile-travail et des déplacements du quotidien ;
- elle est construite en cohérence avec les projets de transport structurants qui, à terme, viendront renforcer les solutions de mobilité existantes (Câble C1 à horizon dernier trimestre 2025).
La nouvelle offre propose des trajets de part et d’autre des gares, permettant ainsi de répondre plus largement aux besoins de déplacement avec moins de correspondance : loisirs, études, travail. A l’écoute des nouveaux rythmes de vie, elle propose par ailleurs plus de fréquence en journée et le samedi.
Enfin, la création de nouveaux arrêts et l’évolution des principes de fonctionnement des lignes permettent un service de proximité, en phase avec les attentes des voyageurs. Sur le territoire, 12 arrêts supplémentaires seront créés sur les communes de Montgeron, Boussy-Saint-Antoine, Quincy-sous-Sénart et Draveil.
Retrouvez ici les informations sur vos lignes :
Ligne 4113 (ex B) :
Pour répondre aux besoins de déplacement, la ligne est renforcée et propose une desserte supplémentaire à l’arrêt Le Petit et Vergeat.
Cette ligne offre une fréquence de 15 min en heures de pointe maintenue et la création d’une offre en heures avec une fréquence de 30 min. Elle assure une amplitude horaire élargie de 5h30 à 22h30.
Ligne 4114 (ex 14-D-12-F) :
Une offre simplifiée et plus lisible avec le passage de 4 lignes à 1 ligne offrant une nouvelle liaison entre les villes de Draveil et Vigneux-sur-Seine avec une offre continue toute la journée et toute la semaine.
A l’écoute des nouveaux rythmes de vie, l’offre proposée est plus harmonisée avec la création de courses en heures creuses et l’extension de l’amplitude de fonctionnement le soir allant de 5h30 à 22h.
Elle propose une fréquence de 12 min en heure de pointe du matin et du soir ainsi qu’une fréquence de 30 min en heures creuses.
Ligne 4115 (ex A-H)
Une nouvelle liaison entre les communes de Vigneux-sur-Seine et Crosne.
A l’écoute des nouveaux rythmes, l’offre est harmonisée, attractive et plus simple. La fréquence est augmentée le dimanche avec un bus toutes les 30 min en continu de 7h à 21h.
Ligne 4116 (ex 16) :
Une nouvelle liaison vers la Gare de Villeneuve-Saint-Georges permettant de multiples correspondances.
Elle dessert également le centre commercial Valdoly pour les habitants.
Une fréquence de 12 min en heure de pointe du matin et du soir.
Ligne 4120 (ex X) :
Une nouvelle liaison de Quincy-sous-Sénart vers la Gare de Boissy-Saint-Léger (RER A).
En préfiguration de l’arrivée du câble C1, la ligne offre une nouvelle connexion à une gare pour les habitants.
Elle propose une nouvelle desserte sur la ville de Quincy-sous-Sénart et une fréquence d’un bus toutes les 30 min en heure de pointe en extension vers la Gare de Boissy-Saint-Léger.
Une nouvelle ligne, Bus de soirée Villecresnes :
Une nouvelle offre de bus de soirée de la Gare de Yerres à destination du territoire de Villecresnes avec un bus toutes les 30 min de 21h à minuit.
Pour retrouver les infos de l’ensemble de vos lignes :
Site internet : www.iledefrance-mobilites.fr et appli mobile Île-de-France Mobilités
Pour calculer votre trajet :
> Me déplacer > Itinéraire
> Me déplacer > Horaires > Sélectionnez une ligne
Pour suivre les actualités locales (uniquement sur le site) :
Actus > Val d'Yerres Val de Seine
Sur Twitter : @VYVS_IDFM
Par téléphone au 01 80 97 93 41 ou 0800 10 20 20