Actualités similaires

La restructuration répond à 3 principes :

elle s’inscrit dans le programme de développement de l’offre bus à l’échelle régionale porté par Île-de-France Mobilités, décliné localement ;

elle s’appuie sur les besoins des habitants, sur la base de l’analyse des flux domicile-travail et des déplacements du quotidien ;

elle est construite en cohérence avec les projets de transport structurants qui, à terme, viendront renforcer les solutions de mobilité existantes (Câble C1 à horizon dernier trimestre 2025).

La nouvelle offre propose des trajets de part et d’autre des gares, permettant ainsi de répondre plus largement aux besoins de déplacement avec moins de correspondance : loisirs, études, travail. A l’écoute des nouveaux rythmes de vie, elle propose par ailleurs plus de fréquence en journée et le samedi.

Enfin, la création de nouveaux arrêts et l’évolution des principes de fonctionnement des lignes permettent un service de proximité, en phase avec les attentes des voyageurs. Sur le territoire, 12 arrêts supplémentaires seront créés sur les communes de Montgeron, Boussy-Saint-Antoine, Quincy-sous-Sénart et Draveil.

Retrouvez ici les informations sur vos lignes :