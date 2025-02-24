Actualités similaires

À partir du lundi 3 mars 2025, les horaires de lignes s’adaptent en raison de problèmes de maintenance.

Retrouvez ci-dessous le suivi hebdomadaire des reprises nominales de vos lignes :

Lignes 30-05 et 30-46 : reprise à 100%

Ligne 95-19 : reprise à 95%

Ligne 38-01 : reprise à 92%

Lignes 30-12 : reprise à 86%

Vous pourrez consulter les fiches horaires sur le site internet rubrique Horaires pour trouver le détail des départs assurés des lignes concernées.

Les horaires des lignes 30-43, 30-49, 95-20, 30-11, 30-42 et 95-29 restent ajustés en raison d'une indisponibilité de véhicules et de problématique de maintenance.

Merci pour votre compréhension.

Les horaires sont soumis aux aléas d’exploitation.

Mise à jour le 23 mars 2025 à 11h20.