Actualités similaires

Vous êtes un noctambule adepte de sorties en plein coeur de la capitale ou sur le territoire de Saint Germain Boucles de Seine et vous surveillez la montre pour ne pas louper le dernier train pour rentrer ?
Ne stressez plus et profitez jusqu'au petit matin, le bus de nuit N153 vous raccompagne !
Le bus de nuit N153 c'est :
- Une liaison entre la Gare de Saint-Germain-en-Laye et la Gare de Paris Saint-Lazare
- 1 départ par heure de 0h30 à 6h30
- 7 jours sur 7 tout au long de l'année
L'alternative idéale la nuit lorsque les trains ne circulent pas.
