Actualités similaires

Ce qui change à partir du 1er septembre 2025 :

Les lignes 2341 et 2342 évoluent afin de proposer des horaires élargis, désormais disponibles toute l’année, et non plus uniquement pendant les périodes scolaires.

Vous pourrez ainsi rejoindre le centre de Lizy-sur-Ourcq plus facilement en semaine, avant 9h et après 15h30, sans avoir recours au TàD Ourcq Est.

Et pour le TàD Ourcq Est ?

Il reste accessible du lundi au samedi , sur réservation avec horaire libre de 9h à 15h30 , au départ ou à destination de Lizy-sur-Ourcq .

, sur de , au départ ou à destination de . L’offre du samedi matin de 6h à 7h reste inchangée. Ce service est disponible uniquement vers Lizy-sur-Ourcq , et en période scolaire .

, et . Les arrêts Marnoue-les-Moines, Chivres, Vassey, Vaux, Hervilliers et CFA sont desservis uniquement de 9h à 15h30 en semaine. La desserte de ces arrêts le samedi n'est pas modifiée : ils sont desservis en horaires libres de 6h à 7h et de 9h à 15h30.

Pour plus d’informations, retrouvez les fiches horaires de vos lignes 2341-2342 et du Transport à la demande ci-après :