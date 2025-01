Des places à gagner pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 !

Comment participer ?

Du 20 mai au 9 juin : Tentez d’atteindre collectivement l’objectif de 840 000 validations sur les lignes circulant sur votre territoire ;

Du 10 au 16 juin : Si le compteur collectif de validations est atteint, les inscriptions individuelles s'ouvrent pour tenter de remporter des places pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ;

Du 17 au 20 juin : C’est l’heure du tirage au sort et de l’annonce des gagnants !

Qui peut participer ?

Tous les clients voyageurs de plus de 4 ans, habitant ou travaillant sur le territoire où se déroule le challenge et détenant un titre de transport valide pendant la période du challenge pourront participer et tenter d’être tiré au sort parmi les 10 heureux gagnants de leur territoire.