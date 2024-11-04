Actualités similaires

Devenez témoin de ligne sur le territoire de Sénart !

Devenez témoin de ligne et contribuez à la qualité de service du réseau de bus

Vous empruntez les lignes de bus de Sénart et vous souhaitez contribuer à l'amélioration de la qualité de service ?

Vous voyagez régulièrement sur le territoire de Sénart. Vous êtes donc des ambassadeurs au quotidien d'un meilleur transport collectif.

Ce dispositif a été mis en place par l'Association FNAUT (Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports) en partenariat avec Île-de-France Mobilités et les Transporteurs.

Comment ça marche ?

  1. Connectez-vous sur le site internet de l'association FNAUT (via le lien ci-dessous) :
  2. Rendez-vous sur le rubrique : "Témoins de lignes". Puis, sélectionnez "Faire un témoignage".
  3. Il vous suffit de remplir le formulaire en cliquant sur le territoire "Sénart", en choisissant votre ligne, la date, l'heure, l'arrêt et le critère.
  4. Pour finir, cliquez sur "envoyez" !
Accédez au site

Votre avis nous est précieux pour nous aider à améliorer la qualité de vos déplacements.

