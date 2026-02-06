Actualités similaires

A compter du 2 mars 2026, la ligne 291 fusionne avec la ligne 6140. Votre ligne change de numéro, les horaires et vos contacts évoluent, mais le parcours reste le même.

Nouveau parcours sur la ligne 6140

La ligne 6140 fusionne avec la ligne 291 en reprenant son itinéraire. Elle passera par Pont de Sèvres, Ermitage de Villebon, Aérodrome Morane, De Lattre de Tassigny Vélizy 2, Dewoitine, Marcel Dassault, Le Bois pour terminer à La Cheminée.

Elle circule désormais de 6h à 22h20 avec un passage toutes les 4 minutes en heures de pointe, soit de 6h45 à 9h15 et de 16h15 à 18h30. Le samedi, la ligne assure la desserte jusqu'au terminus Vélizy 2 de 7h à 22h15, avec une fréquence de 13 minutes le matin et de 10 minutes l'après-midi.

Un voyage plus confortable et plus vert

De nouveaux autocars biométhane arrivent sur cette ligne, avec des sièges confortables, ports usb pour recharger. Attention, pour des raisons de sécurité, le voyage debout n'y est pas autorisé.

La ligne 6142 dessert dorénavant Vélizy 2

La ligne 6142 passe maintenant par le nouvel échangeur, pour rejoindre directement Vélizy 2 et le cœur de la zone d'activités, avec deux nouveaux arrêts « Vélizy 2 » et « Centre Commercial ». La ligne fonctionne de 6h à 21h pour faciliter vos déplacements quotidiens. Pendant les heures de pointe, de 7h à 9h et de 16h à 19h, vous bénéficiez d'une fréquence renforcée avec un bus toutes les 10 minutes.

Changement d'itinéraire sur la ligne 6145

En raison de la longue période de travaux de la Manufacture, le terminus de la ligne 6145 est déplacé à Pont de Sèvres depuis le 5 janvier 2026. L'itinéraire évolue pour proposer une nouvelle liaison dans le nord de la zone Inovel Parc Nord en desservant les arrêts Pasteur et Copernic. La ligne circule de 6h à 21h et propose un passage toutes les 8 minutes durant les heures de pointe, de 7h à 10h et de 16h à 19h.