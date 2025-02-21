Actualités similaires

Les changements sur vos lignes 6160, 6161 et 6163 :
A partir du lundi 3 mars 2025, la ligne 6160 circulera à nouveau sur votre réseau !
Elle reprendra son itinéraire ainsi que ses horaires.
A partir du lundi 3 mars 2025, la ligne 6161 reprendra son itinéraire d’origine entre la Gare de Versailles Château Rive Gauche et Buc Haut Pré.
La ligne 6161 reprendra également ses anciens horaires.
A partir du lundi 3 mars 2025, la ligne 6163 reprendra son itinéraire d’origine et ne passera plus par les arrêts Centre et Mare-Chevalier (Toussus le Noble).
