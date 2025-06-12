Actualités similaires

À qui est destinée la carte scolaire bus ?
La carte de transport scolaire bus (ex carte OPTILE est un titre de transport valable uniquement pour un aller-retour quotidien entre le domicile et l'école, à effectuer pendant la période scolaire.
(cette carte, ne permet pas de voyager durant les vacances scolaires).
Elle est destinée aux collégiens et lycéens suivant un enseignement du premier ou second degré ou une classe de préparation à l'apprentissage.
Les élèves de maternelle et de primaire, ne peuvent prétendre à cette carte de transport.
Par ailleurs, cette carte est délivrée par l'exploitant du réseau de bus à la suite d'une souscription.
D’autres titres de transport sont disponibles sur le site Île-de-France Mobilités.
Conditions d'éligibilité :
Afin de pouvoir bénéficier de la carte scolaire bus, les conditions suivantes sont à respecter :
- Résider en Île-de-France : une seule adresse de domicile peut être retenue
- Être âgé de moins de 18 ans au 2 septembre de l'année scolaire de souscription
- Être scolarisé avec le statut d'externe ou demi-pensionnaire au collège ou au lycée
- Être domicilié à 3km ou plus de l'établissement de scolarisation (hormis pour les dérogations parcours dangereux)
- La souscription doit intervenir avant le 31 octobre 2025*
* Au-delà, seules les demandes relatives à une situation particulière (déménagement, changement d'établissement …) pourront être examinées.
Comment souscrire ou renouveler la carte scolaire bus ?
*Seuls les dossiers complets seront traités. Tout dossier incomplet, illisible ou non conforme sera automatiquement renvoyé auprès de la famille.
*Seuls les dossiers reçus par la poste seront traités. Aucun dossier ne sera accepté sur place.
Étapes de souscription pour les lignes de Vélizy Vallées (61XX) :
- Télécharger ci-dessous le dossier à imprimer et à compléter
> L'ensemble des champs des parties A / B / C sont obligatoires, la zone D est facultative
> Le cachet et la signature de l'établissement scolaire sont également obligatoires pour toute nouvelle souscription
- Dans une enveloppe, joignez à votre dossier votre règlement par chèque à l'ordre de KEOLIS VELIZY VALLEE DE LA BIEVRE
(Pour connaître le montant du chèque, veuillez nous envoyer votre demande à [email protected])
> Aucune photo, ni enveloppe prétimbrée ou tout autre élément n'est à envoyer. Nous ne pourrons vous garantir le renvoi de ces éléments
- Envoyez par courrier simple votre dossier à l'adresse suivante :
Keolis Vélizy Vallée de la Bièvre - Service Cartes Scolaires
19 rue Général Valérie André
78140 Vélizy-Villacoublay
- Recevez dans les meilleurs délais la carte scolaire à l'adresse que vous nous aurez communiquée sur le dossier
Prix de la carte scolaire :
La tarification de la carte scolaire Optile fonctionne par nombre de section, c'est à dire, une distance calculée par Optile et Île-de-France mobilité, entre l'adresse de départ et l'établissement scolaire;
Pour connaitre le nombre de section correspondant au trajet de votre enfant, veuillez nous envoyer un mail à scolaires-velizyval@keolis
Afin de connaitre le prix correspondant au trajet de votre enfant, contactez-nous.
Subventions communales et départementales :
Des communes peuvent parfois vous proposer une subvention. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre mairie ou du service transport de votre collectivité afin de vous informer.