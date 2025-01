Du nouveau sur le secteur de Coulommiers.

Ligne N138 : Votre nouvelle ligne de nuit

A partir du 1er août, votre nouvelle ligne N138 reliera Coulommiers à Paris Gare de Lyon, via Marne-la-Vallée à raison de 4 allers-retours par nuit entre 00h00 et 04h00. Cette ligne fonctionnera 7j/7, toute l'année et sera un véritable relais des lignes Train P, RER A et Express 17 pour vos trajets nocturnes.

Plusieurs services accompagneront le lancement de cette nouvelle ligne :

Réveil à l'arrêt : à la montée, indiquez votre point de descente au conducteur qui vous réveillera si vous vous endormez.

Descente à la demande : la descente sera autorisée sur les points d'arrêts présents sur l'itinéraire même s'ils ne sont pas mentionnés sur la grille horaire

