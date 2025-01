Du nouveau sur le secteur du Créçois

Le Transport à la Demande s'invite sur le territoire du Créçois !

Le Transport à la demande (TàD) Créçois se divisera en 2 zones, une zone nord comprenant les communes de Bouleurs, Coulommes, Sancy, La Haute-Maison, Vaucourtois et les hameaux de Crécy-la-Chapelle et une zone sud rassemblant les communes de Villiers-sur-Morin, Voulangis, Tigeaux et Dammartin-sur-Tigeaux.

Le service fonctionnera 6 jours sur 7, le matin, il vous permettra de rejoindre le collège Mon Plaisir ou la gare de Crécy-la-Chapelle entre 6h20 et 10h20. Le soir, depuis la gare de Crécy-la-Chapelle vous pourrez rejoindre n'importe quel point d'arrêt entre 15h00 et 20h00 (22h00 les vendredi et samedi).

Le service sera accessible sur réservation le matin, tel un TàD classique. A l'inverse le soir, aucun besoin de réserver, il vous suffira de vous présenter au conducteur et de lui indiquer votre point de descente.

Et les scolaires...

Les courses à vocation scolaire des lignes 08A, 08B, 08C, 70 et 71 sont conservées pour la desserte du collège Mon Plaisir, tout comme les courses en correspondances avec la ligne 18 en gare de Crécy-la-Chapelle pour les lycées de Meaux.

De même, le service sera ouvert aux habitants de Dammartin-sur-Tigeaux, un bon moyen pour les collégiens de rejoindre le collège Mon Plaisir.