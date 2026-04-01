Actualités similaires

[#EnMotsBilité][#EvenementCulturel] 📕



Des lectures itinérantes sur le territoire #PaysBriard avec le projet "En Mots'bilité"! 🚌



Une expérience originale qui mêle #mobilité et #culture pour redécouvrir la lecture… autrement !



Île-de-France Mobilités, s’associe aux «#BRIKILIZ » lors d’un événement inédit et unique.



Qui sont les «#BRIKILIZ » ?

C’est un collectif de bénévoles passionnés de lecture existant depuis plus de 20 ans. Ils organisent des orchestres de lecture à domicile, dans des structures scolaires, périscolaires, associatives ou auprès de la petite enfance.



C’est à bord d’un véhicule Île-de-France Mobilités , qu’une quinzaine de privilégiés pourra profiter de lectures à voix haute et redécouvrir leur ville autrement.



Ce projet co-construit avec la #médiathèque l’île aux trésors de Brie-Comte-Robert vise à (re)découvrir le plaisir d'écouter textes lus en orchestre.



L’évènement aura lieu le :

📆Samedi 30 mai

🕦À partir de 10h



Itinéraire du mini bus :

📍Le départ se fera dans le parc de la Mairie de Brie-Comte-Robert puis le véhicule s’arrêtera aux 4 points suivants : Jardin de la Friche, Château, chemin des roses jusqu’à la Médiathèque où un « verre de l’amitié » sera partagé.



ℹ️Renseignements et inscriptions à la Médiathèque de Brie-Comte-Robert

Téléphone : 01 60 62 64 39