Actualités similaires

[#EnMotsBilité][#EvenementCulturel] 📕
Des lectures itinérantes sur le territoire #PaysBriard avec le projet "En Mots'bilité"! 🚌
Une expérience originale qui mêle #mobilité et #culture pour redécouvrir la lecture… autrement !
Île-de-France Mobilités, s’associe aux «#BRIKILIZ » lors d’un événement inédit et unique.
Qui sont les «#BRIKILIZ » ?
C’est un collectif de bénévoles passionnés de lecture existant depuis plus de 20 ans. Ils organisent des orchestres de lecture à domicile, dans des structures scolaires, périscolaires, associatives ou auprès de la petite enfance.
C’est à bord d’un véhicule Île-de-France Mobilités , qu’une quinzaine de privilégiés pourra profiter de lectures à voix haute et redécouvrir leur ville autrement.
Ce projet co-construit avec la #médiathèque l’île aux trésors de Brie-Comte-Robert vise à (re)découvrir le plaisir d'écouter textes lus en orchestre.
L’évènement aura lieu le :
📆Samedi 30 mai
🕦À partir de 10h
Itinéraire du mini bus :
📍Le départ se fera dans le parc de la Mairie de Brie-Comte-Robert puis le véhicule s’arrêtera aux 4 points suivants : Jardin de la Friche, Château, chemin des roses jusqu’à la Médiathèque où un « verre de l’amitié » sera partagé.
ℹ️Renseignements et inscriptions à la Médiathèque de Brie-Comte-Robert
Téléphone : 01 60 62 64 39
En Mots'Bilité sur le territoire Pays Briard
Publié le
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[#EnMotsBilité][#EvenementCulturel] 📕