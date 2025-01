Passage de la Flamme Olympique le 21 juillet

La Flamme olympique arrive le dimanche 21 juillet au Musée MAC VAL à Vitry-sur-Seine.

Dans le cadre de cet événement et des animations associées, la circulation ne sera pas possible sur Place de la Libération. En conséquence, la ligne du T9 sera interrompue entre les stations Mairie de Vitry-sur-Seine et Musée MAC VAL d'environ 10h30 à 19h00.

Un service partiel sera néanmoins assuré sur le reste de la ligne :

entre Musée MAC VAL et Porte de Choisy

entre Mairie de Vitry-sur-Seine et Orly - Gaston Viens

Nous vous invitons à consulter l'information trafic en temps réel le jour venu en station, sur l'application ou le site Ile-de-France Mobilités ainsi que sur le compte X du T9