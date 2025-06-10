Actualités similaires

Un stationnement vélo en correspondance avec le bus et le tram

Situé à proximité de l'arrêt Gaston Viens, desservi par vos bus 183, 482 et 483, et en face de la station du tramway T9, cet équipement vous permet de stationner votre vélo en toute sérénité à tout moment !



Ouvert 24h sur 24 et 7 jours sur 7, cet espace abrité et fermé dispose également d'un dispositif de vidéoprotection.

31 places sont à votre disposition dont 5 sont équipées de prises électriques pour la recharge des vélos à assistance électrique (VAE).



Cet espace est accessible avec un passe Navigo et moyennant la souscription d'un forfait spécifique "Parking Vélos" journalier, mensuel ou annuel.



Vous avez un forfait Navigo Annuel, Imagine'R ou Senior ? Bonne nouvelle ! Vous pouvez profiter de ce service gratuitement !