Actualités similaires

Le parking vélo de Orly Gaston - Viens est à votre disposition 24h/24 et 7j/7 !

Parking Vélos, situé en face de la station T9 Orly-Gaston-Viens, accessible 24h/24 et 7j/7.

Un stationnement vélo en correspondance avec le bus et le tram

Situé à proximité de l'arrêt Gaston Viens, desservi par vos bus 183, 482 et 483, et en face de la station du tramway T9, cet équipement vous permet de stationner votre vélo en toute sérénité à tout moment !

Ouvert 24h sur 24 et 7 jours sur 7, cet espace abrité et fermé dispose également d'un dispositif de vidéoprotection.
31 places sont à votre disposition dont 5 sont équipées de prises électriques pour la recharge des vélos à assistance électrique (VAE).

Cet espace est accessible avec un passe Navigo et moyennant la souscription d'un forfait spécifique "Parking Vélos" journalier, mensuel ou annuel.

Vous avez un forfait Navigo Annuel, Imagine'R ou Senior ? Bonne nouvelle ! Vous pouvez profiter de ce service gratuitement !

Pour souscrire ou en savoir plus sur ce service
26 emplacements sur arceaux pour vos vélos.
5 places de stationnement avec prise électrique.

Les tarifs

Les abonnements aux Parking Vélos fermés et sécurisés sont gratuits pour les abonnés au réseau de transports en commun munis d'un passe Navigo personnalisé et ayant un forfait Navigo annuel (Navigo Annuel, Navigo annuel Senior, Imagine'R scolaire, Imagine'R étudiant) valide.

Pour les autre utilisateurs, trois formules d'abonnement sont proposées dans le cadre de la tarification régionale.

Tarifs en vigueurs pour les abonnements au Parking Vélos

