Actualités similaires

À qui est destinée la carte de transport scolaire ?
La carte de transport scolaire bus (ex carte Optile) est un titre de transport valable uniquement pour un aller-retour quotidien entre le domicile et l'école, à effectuer pendant la période scolaire.
(cette carte, ne permet pas de voyager durant les vacances scolaires).
Elle est destinée aux collégiens et lycéens suivants un enseignement du premier ou second degré ou une classe de préparation à l'apprentissage.
Les élèves de maternelle et de primaire, ne peuvent prétendre à cette carte de transport.
Par ailleurs, cette carte est délivrée par l'exploitant bus de votre territoire à la suite d'une souscription.
D’autres titres de transport sont disponibles sur le site Île-de-France Mobilités.
Conditions d'éligibilité :
Afin de pouvoir bénéficier de la carte scolaire de transport scolaire, les conditions suivantes sont à respecter :
- Résider en Île-de-France : une seule adresse de domicile peut être retenue,
- Être âgé de moins de 21 ans au 1er septembre de l'année scolaire de souscription,
- Être scolarisé avec le statut d'externe ou demi-pensionnaire au collège ou au lycée,
- Être domicilié à 3km ou plus de l'établissement de scolarisation,
- La souscription doit intervenir avant le 31 octobre 2025*
* Au-delà, seules les demandes relatives à une situation particulière (déménagement, changement d'établissement ...) pourront être examinées.
Comment souscrire ou renouveler la carte de transport scolaire ?
*Seuls les dossiers complets seront traités. Tout dossier incomplet, illisible ou non conforme sera automatiquement renvoyé auprès de la famille.
*Seuls les dossiers reçus par la poste seront traités. Aucun dossier ne sera accepté sur place.
Étapes de souscription :
- Télécharger ci-dessous le dossier à imprimer et à compléter
> L'ensemble des champs des parties A / B / C sont obligatoires, la zone D est facultative.
> Le cachet et la signature de l'établissement scolaire sont également obligatoires pour toute nouvelle souscription.
- Dans une enveloppe, joignez à votre dossier votre règlement par chèque à l'ordre de KEOLIS
(précisions du montant dans la section "Prix de la carte scolaire bus")
> Aucune photo, ni enveloppe prétimbrée ou tout autre élément n'est à envoyer. Nous ne pourrons vous garantir le renvoi de ces éléments.
- Envoyez par courrier simple votre dossier à l'adresse suivante :
Keolis - Service Cartes Scolaires
Voie de Bouvray - CS 60671
94311 ORLY CEDEX
- Recevez dans les meilleurs délais la carte scolaire à l'adresse que vous nous aurez communiquée sur le dossier.
Prix de la carte de transport scolaire :
La tarification de la carte scolaire bus fonctionne par nombre de section, c'est à dire, une distance calculée par Optile et Île-de-France mobilité, entre l'adresse de départ et l'établissement scolaire.
Pour connaitre le nombre de section correspondant au trajet de votre enfant, veuillez nous contacter.
Consultez ci-dessous les tarifs appliqués pour l'année scolaire 2025-2026 sur le territoire Seine Grand Orly.
Afin de connaitre le prix correspondant au trajet de votre enfant, contactez-nous.
Attention, si le tarif final dépasse : 365€, votre demande sera automatiquement refusée.
> Le passe Navigo Imagine'R sera plus avantageux pour vous.
Subventions communales et départementales :
Pour qu'une subvention soit appliquée lors de la souscription, votre commune doit au préalable déclarer le montant de sa participation auprès du transporteur.
Pour les communes du Val-de-Marne, aucune subvention n'a été déclarée auprès de nos services.
Toutefois, nous vous invitons à vous rapprocher de votre mairie ou du service transport de votre collectivité afin de profiter d'une éventuelle subvention.
Le département du Val-de-Marne, propose en complément une subvention en suivant certaines conditions. Nous vous invitons à consulter le site du département en cliquant ici pour connaître les modalités.
Attention, cette subvention départementale ne s'applique pas sur le prix payé auprès du transporteur lors de votre souscription. Cette dernière sera à demander par vos soins, après réception de votre carte scolaire bus.
En savoir plus :
Vous avez besoin de plus de renseignements quant au fonctionnement ou à la souscription de la carte de transport scolaire bus ?
Contactez-nous ! Nos équipes se feront un plaisir de répondre à vos questions.