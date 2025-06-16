Actualités similaires

La carte de transport scolaire bus (ex carte Optile) est un titre de transport valable uniquement pour un aller-retour quotidien entre le domicile et l'école, à effectuer pendant la période scolaire.

(cette carte, ne permet pas de voyager durant les vacances scolaires).

Elle est destinée aux collégiens et lycéens suivants un enseignement du premier ou second degré ou une classe de préparation à l'apprentissage.

Les élèves de maternelle et de primaire, ne peuvent prétendre à cette carte de transport.



Par ailleurs, cette carte est délivrée par l'exploitant bus de votre territoire à la suite d'une souscription.

D’autres titres de transport sont disponibles sur le site Île-de-France Mobilités.