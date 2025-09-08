Actualités similaires

Venez à la rencontre des équipes du T9 et des lignes du territoire Seine Grand Orly à l’occasion de la Semaine Européenne de la Mobilité, du 16 au 21 septembre 2025.

Nos équipes seront présentes :

le mardi 16 septembre 2025 de 7h à 9h à la gare d'Orly-Ville

à la gare d'Orly-Ville le mardi 16 septembre 2025 de 15h30 à 18h30 à la station Rouget de Lisle à Choisy-le-Roi

à la station Rouget de Lisle à Choisy-le-Roi le mercredi 17 septembre 2025 de 15h30 à 17h30 à proximité du Parking Vélo de la station Gaston Viens

Nous vous attendons nombreuses et nombreux !