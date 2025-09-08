Actualités similaires

Venez à la rencontre des équipes du T9 et des lignes du territoire Seine Grand Orly à l’occasion de la Semaine Européenne de la Mobilité, du 16 au 21 septembre 2025.
Nos équipes seront présentes :
- le mardi 16 septembre 2025 de 7h à 9h à la gare d'Orly-Ville
- le mardi 16 septembre 2025 de 15h30 à 18h30 à la station Rouget de Lisle à Choisy-le-Roi
- le mercredi 17 septembre 2025 de 15h30 à 17h30 à proximité du Parking Vélo de la station Gaston Viens
Nous vous attendons nombreuses et nombreux !
Profitez-en également pour découvrir les coulisses du T9 avec une visite du Site de Maintenance et de Remisage (SMR) du T9 le Samedi 20 septembre à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine.
Au programme : une visite des ateliers, où vous pourrez observer de près les opérations de maintenance, du PCC IV (Poste de Commande Centralisé et d'Information Voyageurs) pour comprendre comment la ligne est gérée en temps réel, ainsi qu'une visite de la cabine de conduite.
Inscriptions obligatoires sur l'un des créneaux de visite et soumis au nombre de places disponibles.
Pour en savoir plus et retrouver l’ensemble des infos trafic et actualités de votre territoire, rendez-vous sur les comptes X (ex-Twitter) : @T9_IDFM et @SeineOrly_IDFM