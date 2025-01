Cet été, les horaires de vos lignes de Brie et 2 Morin évoluent avec les Jeux de Paris 2024

Durant les Jeux de Paris 2024, le grand nombre d’événements et d'épreuves sportives organisés, ainsi que tous leurs préparatifs, vont impacter la circulation des bus en Île-de-France. Certaines lignes du territoire Brie et 2 Morin sont impactées par l’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 avant, pendant et après les Jeux de Paris 2024 :

Passage de la Flamme à Melun puis à Meaux le samedi 20 juillet

Les itinéraires des lignes Express 01, 03A et 56 seront ponctuellement impactés et certains points d'arrêt ne seront pas desservis le temps de la manifestation :

A Melun, entre 12h30 et 16h00 :

suppression de la desserte des arrêts Avenue de Meaux et Victor Hugo / Porte de Paris sur la ligne Express 01 dans le sens Coulommiers -> Melun uniquement. Retrouvez le détail de ces modifications.

A Meaux, entre 14h et 20h30 :

Sur la ligne 03A : suppression de la desserte des arrêts La Hayette (dans les deux sens), Marché (en direction de la Gare de Meaux) et Médiathèque (en direction de Coulommiers). Retrouvez le détail de ces modifications.

: suppression de la desserte des arrêts La Hayette (dans les deux sens), Marché (en direction de la Gare de Meaux) et Médiathèque (en direction de Coulommiers). Retrouvez le détail de ces modifications. Sur la ligne 56 : suppression de la desserte des arrêts Octroi et Marronniers (en direction de la Gare de Meaux), Cité Administrative et Jean Vilar / Avenue Foch (en direction de la Gare de La Ferté sous Jouarre) et Poste / Allende (dans les deux sens). Retrouvez le détail de ces modifications.

Horaires adaptés cet été

Du 15 juillet au 15 septembre 2024, les horaires des lignes Express 01, Express 17, Express 62, de la ligne 59 et du service urbain de Coulommiers A seront exceptionnellement modifiés.