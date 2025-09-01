Actualités similaires

Les bus vous passionnent ou vous êtes simplement curieux de connaître le fonctionnement d'un Centre Opérationnel Bus ?
A l’occasion de la Semaine de la Mobilité du 16 au 22 septembre 2025, Île-de-France Mobilités vous invite à une visite guidée du Centre Opérationnel Bus de votre territoire pour découvrir les coulisses du monde des transports autour d'une visite du dépôt de bus, la découverte des métiers et bien d'autres activités enrichissantes.
Rencontrez nos équipes au Centre Opérationnel Bus de Poincy le mercredi 17 septembre 2025 de 14h à 16h.
Les inscriptions sont possibles pour les personnes majeures ou mineures de plus de 16 ans avec autorisation parentale. Les enfants de moins de 16 ans devront être accompagnés d’un majeur. Nous vous contacterons par mail pour confirmer votre présence.
Nous vous donnons rendez-vous au :
Centre Opérationnel Bus de Poincy au 15 rue de la Briqueterie, 77470 Poincy
- Accès par la ligne TAD
- Parking visiteurs pour ceux qui souhaitent venir en voiture
Pour en savoir plus sur l'actualité de votre territoire, rendez-vous sur notre compte X (ex-Twitter) @MeauxOurcq_IDFM