Actualités similaires

Une nouvelle numérotation sur le territoire de Meaux et Ourcq

Pourquoi le numéro des lignes change ?

Le réseau de bus en Île-de-France est constitué de près de 1900 lignes, dont 1500 en grande couronne, et la numérotation actuelle conduit à avoir de nombreuses lignes qui portent le même numéro.

Les outils de recherche d’horaires et d’itinéraires sont régionaux, et il est donc souvent compliqué de retrouver sa ligne. Il y a par exemple 13 lignes de bus qui portent le numéro 10 !

Comment se repérer dans les nouveaux numéros ?

L’Île-de-France a été découpée par départements et secteurs, qui ont chacun un code spécifique. Sur le territoire de Meaux et Ourcq toutes les lignes de bus commencent désormais par 23.

Les numéros de ligne Express commencent, quant à eux, par le numéro de leur département (exemples : la ligne Express 2 devient 7702, la ligne Express 18 devient 7718, etc.)

Que va apporter ce nouveau numéro aux usagers ?

Les usagers pourront retrouver leur ligne de bus plus facilement, car elle sera la seule en Île-de-France à porter ce numéro !

Ainsi, lorsque l’on tapera son numéro dans les moteurs de recherche de l’application ou du site iledefrance-mobilites.fr, nous pourrons accéder directement aux informations la concernant.