Le bus de Noël est de retour pour l'édition 2024

A l'approche des fêtes de fin d'année , le réseau de bus Île-de-France Mobilités du territoire de Cœur d'Essonne revient pour sa 7ème édition de collecte de jouets à bord du Bus de Noël.

Un bus décoré aux couleurs festives sillonne plusieurs villes pour collecter des jouets en faveur des enfants à revenus modestes. Cette action solidaire organisée avec le soutien des associations locales et partenaires engagés fait appel à la générosité des habitants afin d'offrir un Noël magique à chaque enfant.

Seuls les jouets en bon état et en fonctionnement seront acceptés et pour une raison d'hygiène, les peluches ne seront pas acceptées.

Mobilisez-vous pour ce projet solidaire itinérant au profit des enfants !

Retrouvez ci-dessous les dates de passage du bus de Noël 2024 dans chaque commune ainsi que les lieux et horaires de présence :

Saint-Michel-sur-Orge :

Samedi 30 novembre de 14h à 18h – Marché de Noël Place de la Mairie

La Norville :

Mercredi 27 novembre de 10h à 13h – Parking du Bassin Nautique

Sainte-Geneviève-des-Bois :

Samedi 23 novembre de 14h à 18h - Parking de Carrefour

Vendredi 6 décembre de 18h à 22h – Marché de Noël

Brétigny-sur-Orge :

Samedi 7 décembre de 14h à 18h – Parking d’Auchan C.cial Maison Neuve

Mercredi 11 décembre de 14h à 18h – Marché de Noël

Morsang-sur-Orge :

Samedi 14 décembre de 09h à 17h – Parking d’Intermarché