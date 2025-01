Vos bus 480 (ex-ligne 8) et 483 (ex-ligne 3) s'adaptent à votre rythme dès le 12 avril prochain !

Au printemps 2021, le Tram T9 reliera Paris – Porte de Choisy à la ville d’Orly !

Dans le cadre du lancement du tram, le réseau de bus du Val-de-Marne évolue pour simplifier vos déplacements en garantissant plus de correspondances entre bus et tramway. Les parcours et fréquences des bus sont optimisés.

Les lignes 480 et 483 bénéficient de ces améliorations dès le 12 avril !