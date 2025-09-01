Avec les lignes 4501 et 4504, des connexions pratiques avec les gares et zones d'activités

Publié le

Lecture 1 min

Avec les lignes 4501 et 4504, bénéficiez de liaisons directes vers les principaux pôles de mobilité du territoire, avec un service accessible 7j/7, y compris les jours fériés.

Vous n'avez jamais été si bien connecté(e) avec les lignes 4501 et 4504 !

Vous n’avez jamais été si bien connecté·e. Des connexions 7j/7 aux gares et pôles d’activités
d’Évry-Courcouronnes et de Massy - Palaiseau, en passant par l’hôpital de Longjumeau et l’université Évry Paris-Saclay. POUR TOUT SAVOIR SUR VOS LIGNES : Appli Île-de-France Mobilités iledefrance-mobilites.fr > Me déplacer @CoeurEs_IDFM. Logos : Cœur d’Essonne Agglomération – Île-de-France Mobilités

La ligne 4501 relie la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois à la gare de Massy-Palaiseau (RER B, et C, train V et TGV), en passant par Longjumeau et ses environs. Elle dessert notamment :

  • L’hôpital de Longjumeau,
  • La ZAC de la Croix-Blanche et la zone d'activité des Champarts à Chilly-Mazarin,
  • Gare d'Épinay-sur-Orge (Tram T12 et RER C).
Consultez la fiche horaire de la ligne 4501

La ligne 4504 connecte la gare Autoroutière de Briis-sous-Forges à la gare d'Évry-Courcouronnes (RER D), facilitant l’accès au réseau francilien et à l’un des pôles d’emploi le plus dynamique de l’Essonne, en desservant entre autres :

  • Les gares d’Arpajon et de Brétigny-sur-Orge (RER C),
  • L’Université d’Évry Paris-Saclay,
  • La ZAC de la Croix-Blanche.
Consultez la fiche horaire de la ligne 4504

Avec les lignes 4501 et 4504, vos trajets deviennent plus simples, plus rapides et parfaitement connectés aux principaux lieux de vie et d’activités du territoire.

Pour en savoir plus sur les actualités du territoire, rendez-vous sur notre compte X : @CoeurEs_IDFM

Actualités similaires