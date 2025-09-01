Actualités similaires

Vous n’avez jamais été si bien connecté·e. Des connexions 7j/7 aux gares et pôles d’activités
La ligne 4501 relie la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois à la gare de Massy-Palaiseau (RER B, et C, train V et TGV), en passant par Longjumeau et ses environs. Elle dessert notamment :
- L’hôpital de Longjumeau,
- La ZAC de la Croix-Blanche et la zone d'activité des Champarts à Chilly-Mazarin,
- Gare d'Épinay-sur-Orge (Tram T12 et RER C).
La ligne 4504 connecte la gare Autoroutière de Briis-sous-Forges à la gare d'Évry-Courcouronnes (RER D), facilitant l’accès au réseau francilien et à l’un des pôles d’emploi le plus dynamique de l’Essonne, en desservant entre autres :
- Les gares d’Arpajon et de Brétigny-sur-Orge (RER C),
- L’Université d’Évry Paris-Saclay,
- La ZAC de la Croix-Blanche.
Avec les lignes 4501 et 4504, vos trajets deviennent plus simples, plus rapides et parfaitement connectés aux principaux lieux de vie et d’activités du territoire.