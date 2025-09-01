Actualités similaires

La ligne 4504 connecte la gare Autoroutière de Briis-sous-Forges à la gare d'Évry-Courcouronnes (RER D), facilitant l’accès au réseau francilien et à l’un des pôles d’emploi le plus dynamique de l’Essonne, en desservant entre autres :

Les gares d’Arpajon et de Brétigny-sur-Orge (RER C),

L’Université d’Évry Paris-Saclay,

La ZAC de la Croix-Blanche.