Le bus de Noël arrive

À l'approche des fêtes de fin d'année, le réseau de bus Île-de-France Mobilités du territoire de Grand Melun organise sa première collecte de jouets à bord du Bus de Noël.

Un bus décoré aux couleurs festives sillonne plusieurs villes pour collecter des jouets en faveur des enfants à revenus modestes. Cette action solidaire organisée avec le soutien des associations locales et partenaires engagés fait appel à la générosité des habitants afin d'offrir un Noël magique à chaque enfant.

Seuls les jouets en bon état et en fonctionnement seront acceptés et pour une raison d'hygiène, les peluches ne seront pas acceptées.

Mobilisez-vous pour ce projet solidaire itinérant au profit des enfants !

Retrouvez ci-dessous les dates de passage du bus de Noël 2024 dans chaque commune ainsi que les lieux et horaires de présence :

Melun

Gare Routière du Mail Gaillardon

Mercredi 20 novembre de 10h à 13h

Samedi 23 novembre de 10h à 13h

Place des 3 Horloges

Jeudi 21 novembre de 10h à 13h

Vendredi 29 novembre de 10h à 13h

Dammarie les lys

Arrêt Chamlys

Mardi 19 novembre de 10h à 13h

Jeudi 28 novembre de 10h à 13h

Le Mée sur Seine :

Gare du Mée sur Seine

Vendredi 22 novembre de 10h à 13h

Mercredi 27 novembre de 10h à 13h