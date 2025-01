Vous souhaitez découvrir les coulisses du COB du territoire de Grand Melun ?

Les bus vous passionnent ou vous êtes simplement curieux de connaître le fonctionnement d'un Centre Opérationnel Bus ?

A l’occasion des journées du Patrimoine les 21 et 22 septembre 2024, votre réseau de bus Île-de-France Mobilités sur le territoire de Grand Melun vous invite à une visite guidée du Centre Opérationnel Bus de Vaux-le-Pénil !

Rencontrez nos équipes lors d'une session le dimanche 22 septembre 2024 :

Session de 9h30 à 11h00

Session de 11h30 à 13h00

Les inscriptions sont possibles pour les personnes majeures ou mineures de plus de 16 ans avec autorisation parentale. Les enfants de moins de 16 ans devront être accompagnés d’un majeur.

Nous vous contacterons par mail pour confirmer votre présence.

Nous vous donnons rendez-vous au :

Centre Opérationnel Bus de Grand Melun

400, rue des Trois Tilleuls, 77000, Vaux-le-Pénil France

Accès BUS : ligne 3607 arrêt Foch Niepce + 5 minutes de marche à pied

Parking visiteurs pour ceux qui souhaitent venir en voiture.

Pour en savoir plus et retrouver l’ensemble des infos trafic et actualités de votre territoire, rendez-vous sur notre compte X : @Melun_IDFM