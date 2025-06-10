Actualités similaires

Où consulter vos horaires ?
Vous pouvez retrouver toutes les informations de vos lignes aux emplacements suivants :
En ligne : sur le site iledefrancemobilites.fr > Me déplacer > Horaires
Sur mobile : via l’application Île-de-France Mobilités
Sur place : affichés directement à votre point d’arrêt
En mairie : renseignez-vous auprès de votre commune
En agence :
- à l’agence commerciale PEM en gare routière de Mantes-la-Jolie
- à l’agence commerciale située Impasse Sainte Claire Deville – 78200 Mantes-la-Jolie
Par téléphone : en contactant notre centre de relation client au 0800 10 20 20
Besoin d’une version imprimée ?
Si vous souhaitez obtenir une version papier de vos horaires, vous pouvez vous rendre directement à l’agence commerciale située Impasse Sainte Claire Deville, 78200 Mantes-la-Jolie.
Nouveauté !
A partir du 1er septembre, vos lignes changent de numéro. N’hésitez pas à consulter votre fiche horaire pour le connaître. Pour plus d’informations, on vous explique pourquoi ici. (lien article IDFM sur la renumérotation)
Vos horaires du lundi 7 juillet au dimanche 31 août 2025
D Résidence du Lac à future 5304
Vous ne trouvez pas votre ligne ?
Vos lignes 1 / 4 / 17 / 45 / 76 et R sont remplacées par votre TàD Mantois cet été encore, pour plus d'informations n'hésitez pas à consulter cet article.
Retrouvez toutes vos actualités sur X : @Mantois_IDFM
Merci pour votre engagement en faveur de l’environnement et bel été sur vos lignes !