Actualités similaires

Pour réduire notre impact environnemental et suivre une démarche RSE éco-responsable, nous digitalisons vos horaires depuis deux ans déjà. Cet été encore, retrouvez-les facilement en ligne et sur vos applications habituelles ! Rassurez-vous, vos horaires restent accessibles en quelques clics !

Retrouvez vos horaires en format digital

Où consulter vos horaires ?

Vous pouvez retrouver toutes les informations de vos lignes aux emplacements suivants :

En ligne : sur le site iledefrancemobilites.fr > Me déplacer > Horaires

Sur mobile : via l’application Île-de-France Mobilités

Sur place : affichés directement à votre point d’arrêt

En mairie : renseignez-vous auprès de votre commune

En agence :

  • à l’agence commerciale PEM en gare routière de Mantes-la-Jolie
  • à l’agence commerciale située Impasse Sainte Claire Deville – 78200 Mantes-la-Jolie

Par téléphone : en contactant notre centre de relation client au 0800 10 20 20

Besoin d’une version imprimée ?

Si vous souhaitez obtenir une version papier de vos horaires, vous pouvez vous rendre directement à l’agence commerciale située Impasse Sainte Claire Deville, 78200 Mantes-la-Jolie.

Nouveauté !

A partir du 1er septembre, vos lignes changent de numéro. N’hésitez pas à consulter votre fiche horaire pour le connaître. Pour plus d’informations, on vous explique pourquoi ici. (lien article IDFM sur la renumérotation)

Vos horaires du lundi 7 juillet au dimanche 31 août 2025

A14 à future 7820

A14B à future 7823

A à future 5401

C à future 5402

D Résidence du Lac à future 5304

D Plaisances à future 5304

E à future 5420

F à future 5427

G supprimée

I à future 5405

K à future 5406

L à future 5467

M à future 5407

N à future 5425

X à future 5408

Z à future 5414

2A / 2B à future 5412 et 5413

9 à future 5409

15 à future 5455

22 à future 5422

40 à future 5410

41 à future 5411

42 à future 5442

43 à future 4543

44 à future 5444

71 à future 5431

72 à future 5432

73 à future 5433

75 à future 5435

81 à future 5451

82 à future 5452

87 à future 5437

88A à future 5438

88B à future 5448

88C à future 5458

Vous ne trouvez pas votre ligne ?

Vos lignes 1 / 4 / 17 / 45 / 76 et R sont remplacées par votre TàD Mantois cet été encore, pour plus d'informations n'hésitez pas à consulter cet article.

Merci pour votre engagement en faveur de l’environnement et bel été sur vos lignes !

