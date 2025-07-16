Actualités similaires

Qu’est-ce que le TàD Mantois ?
Le TàD Mantois vous permet de vous déplacer sur réservation, entre un arrêt proche de chez vous et l’un des principaux points d’intérêt de votre zone (gare, centre commercial, établissement public, etc.).
Le service couvre 255 points d’arrêt et 50 points d’intérêt, répartis sur l’ensemble du territoire.
Ce qui change à partir du 1er septembre 2025 :
Le territoire sera organisé en 3 zones, chacune avec ses propres points d’intérêt, mais aussi des points communs à l’ensemble du territoire.
Le service sera renforcé grâce à quatre nouveaux véhicules de 9 places, pour des trajets :
- Plus directs
- Plus fréquents
Comment réserver ?
Sur le site : tad.iledefrance-mobilites.fr
Via l’application TàD Île-de-France Mobilités
Ou par téléphone : 0800 10 20 20 (appel gratuit)
Horaires du service : du lundi au samedi, de 9h à 17h (hors jours fériés)
Réservation possible jusqu’à 1 heure avant le départ
Combien ça coute ?
La tarification régionale s’applique au service de Transport à la Demande TàD Mantois. Vous pouvez retrouver la liste des titres de transport ainsi que l’ensemble des modalités dans la rubrique « Titres et Tarifs » en cliquant ici.
Vous avez la possibilité de payer votre titre avec votre smartphone en envoyant TAD54 au 93100.
La validation de votre titre de transport vous sera demandée à la montée du véhicule.
Retrouvez le nouveau dépliant en cliquant ici.
Nous vous souhaitons un bel été… Et une belle rentrée !