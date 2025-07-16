Actualités similaires

Combien ça coute ?

La tarification régionale s’applique au service de Transport à la Demande TàD Mantois. Vous pouvez retrouver la liste des titres de transport ainsi que l’ensemble des modalités dans la rubrique « Titres et Tarifs » en cliquant ici.

Vous avez la possibilité de payer votre titre avec votre smartphone en envoyant TAD54 au 93100.

La validation de votre titre de transport vous sera demandée à la montée du véhicule.

Retrouvez le nouveau dépliant en cliquant ici.

Nous vous souhaitons un bel été… Et une belle rentrée !