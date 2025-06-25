Actualités similaires

Un nouveau système de numérotation des lignes
Pourquoi le numéro des lignes change ?
Le réseau de bus en Île-de-France est constitué de près de 1 900 lignes et la numérotation actuelle conduit à avoir de nombreuses lignes qui portent le même numéro. Les outils de recherche d’horaires et d’itinéraires sont régionaux. Il est donc souvent compliqué de retrouver la ligne qui vous intéresse. Il y a par exemple 13 lignes de bus qui portent le numéro 10 !
Comment se repérer dans les nouveaux numéros ?
L’Île-de-France a été découpée par départements et secteurs.
- Sur le bassin de vie du Mantois, l’ensemble de vos lignes est désormais renommé à partir de l’indicatif « 54 », auquel est ajouté un chiffre en cohérence, quand c’est possible, avec l’ancien nom de la ligne (Ex. : la ligne 74 devient la ligne 5474).
- Les numéros de lignes Express commencent, quant à eux, par le numéro de leur département (ex. : la ligne 7820, ancienne ligne A14 Mantes).
Que va apporter ce nouveau numéro aux usagers ?
Vous retrouverez votre ligne de bus plus facilement car elle sera la seule en Île-de-France à porter ce numéro ! Ainsi, lorsque vous taperez son numéro dans les moteurs de recherche de l’application ou du site iledefrance-mobilites.fr, vous accéderez directement aux informations concernant cette ligne.
Une évolution de l’offre sur votre territoire
Dès le 1er septembre 2025, plusieurs lignes évoluent pour offrir :
- Une meilleure desserte des zones stratégiques (centre-ville, centres commerciaux…)
- Davantage de fréquence en soirée et le week-end
- Des trajets plus directs vers les établissements scolaires
Certaines lignes sont reportées :
- La G est reportée sur les lignes 5406 (ancienne ligne K) et 5408 (ancienne ligne X) pour offrir une solution de transport étendue en heures de pointe et le dimanche
- La ligne 21 est reportée sur la ligne 5482 (ancienne 52) pour des trajets plus directs vers le lycée C. Claudel de Mantes-la-Ville
Infos pratiques
Une question, une demande de renseignement sur vos lignes ?
Application Île-de-France Mobilités
Site : iledefrance-mobilites.fr > Me déplacer
Téléphone : 0800 10 20 20
X : @mantois_IDFM
Nos agents seront disponibles tout l’été sur vos lignes.
Retrouvez notre flyer complet en cliquant ici.
Prochainement retrouvez tous vos horaires de la rentrée.
Nous vous souhaitons un bel été sur vos lignes !