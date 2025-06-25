Actualités similaires

Un nouveau système de numérotation des lignes

Pourquoi le numéro des lignes change ?

Le réseau de bus en Île-de-France est constitué de près de 1 900 lignes et la numérotation actuelle conduit à avoir de nombreuses lignes qui portent le même numéro. Les outils de recherche d’horaires et d’itinéraires sont régionaux. Il est donc souvent compliqué de retrouver la ligne qui vous intéresse. Il y a par exemple 13 lignes de bus qui portent le numéro 10 !

Comment se repérer dans les nouveaux numéros ?

L’Île-de-France a été découpée par départements et secteurs.

- Sur le bassin de vie du Mantois, l’ensemble de vos lignes est désormais renommé à partir de l’indicatif « 54 », auquel est ajouté un chiffre en cohérence, quand c’est possible, avec l’ancien nom de la ligne (Ex. : la ligne 74 devient la ligne 5474).

- Les numéros de lignes Express commencent, quant à eux, par le numéro de leur département (ex. : la ligne 7820, ancienne ligne A14 Mantes).

Que va apporter ce nouveau numéro aux usagers ?

Vous retrouverez votre ligne de bus plus facilement car elle sera la seule en Île-de-France à porter ce numéro ! Ainsi, lorsque vous taperez son numéro dans les moteurs de recherche de l’application ou du site iledefrance-mobilites.fr, vous accéderez directement aux informations concernant cette ligne.