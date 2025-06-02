Actualités similaires

Réouverture du parking vélos en gare de Saint-Germain-en-Laye

À partir du vendredi 6 juin 2025, le parking vélos de la gare de Saint-Germain-en-Laye réouvre ses portes après 4 mois de travaux. On vous en parle dès maintenant !

Profitez d'un nouveau Parking Vélos en gare de Saint-Germain-en-Laye.

Vendredi 6 juin prochain, le parking vélos de Saint-Germain-en-Laye, créé en 2011, rouvrira ses portes après 4 mois de travaux. Des travaux nécessaires pour vous offrir un parking en adéquation avec vos besoins.

  • Espace sécurisé de 419 places accessibles avec un abonnement
  • Espace en libre accès de 56 places
  • Divers accessoires vous permettant d'effectuer l'entretien et les réparations légères de votre bicyclette favorite

Le nouveau parking vélos de la gare de Saint-Germain-en-Laye saura répondre à toutes vos attentes.

L'abonnement, le sésame pour accéder à l'espace sécurisé

Le parking sécurisé est accessible uniquement aux possesseurs d'un abonnement. Il devra obligatoirement être associé à un support magnétique Île-de-France Mobilités comme un passe Navigo, un passe Navigo Easy, etc.

L'abonnement est gratuit pour tous les détenteurs d'un abonnement transport en commun annuel (Navigo annuel, Imagine R scolaire, Imagine R étudiant, sénior).

Pour tous les autres, plusieurs options s'offrent à vous :

  • Abonnement journalier à 2€
  • Abonnement mensuel à 10€
  • Abonnement annuel à 30€
Une tarification simple et plusieurs possibilités d’abonnement

Pour accéder à la partie sécurisée, vous devez créer votre compte client sur notre site et vous abonner, y compris lorsque vous êtes titulaire d’un forfait annuel de transport en commun ouvrant droit à un abonnement gratuit.

Pour vous abonner et retrouver toutes les informations cliquez ici

Fermeture du parking temporaire extérieur

Le parking vélos temporaire déployé sur la rue de la Surintendance pendant la période de travaux, sera désinstallé le vendredi 13 juin. Pensez à retirer vos vélos avant cette date et à vous diriger vers le nouveau parking vélos dès son ouverture !

Pour toute demande d'information parking vélos

