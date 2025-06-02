Actualités similaires

L'abonnement, le sésame pour accéder à l'espace sécurisé

Le parking sécurisé est accessible uniquement aux possesseurs d'un abonnement. Il devra obligatoirement être associé à un support magnétique Île-de-France Mobilités comme un passe Navigo, un passe Navigo Easy, etc.

L'abonnement est gratuit pour tous les détenteurs d'un abonnement transport en commun annuel (Navigo annuel, Imagine R scolaire, Imagine R étudiant, sénior).

Pour tous les autres, plusieurs options s'offrent à vous :