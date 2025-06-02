Actualités similaires

Vendredi 6 juin prochain, le parking vélos de Saint-Germain-en-Laye, créé en 2011, rouvrira ses portes après 4 mois de travaux. Des travaux nécessaires pour vous offrir un parking en adéquation avec vos besoins.
- Espace sécurisé de 419 places accessibles avec un abonnement
- Espace en libre accès de 56 places
- Divers accessoires vous permettant d'effectuer l'entretien et les réparations légères de votre bicyclette favorite
Le nouveau parking vélos de la gare de Saint-Germain-en-Laye saura répondre à toutes vos attentes.
L'abonnement, le sésame pour accéder à l'espace sécurisé
Le parking sécurisé est accessible uniquement aux possesseurs d'un abonnement. Il devra obligatoirement être associé à un support magnétique Île-de-France Mobilités comme un passe Navigo, un passe Navigo Easy, etc.
L'abonnement est gratuit pour tous les détenteurs d'un abonnement transport en commun annuel (Navigo annuel, Imagine R scolaire, Imagine R étudiant, sénior).
Pour tous les autres, plusieurs options s'offrent à vous :
- Abonnement journalier à 2€
- Abonnement mensuel à 10€
- Abonnement annuel à 30€
Pour accéder à la partie sécurisée, vous devez créer votre compte client sur notre site et vous abonner, y compris lorsque vous êtes titulaire d’un forfait annuel de transport en commun ouvrant droit à un abonnement gratuit.
Fermeture du parking temporaire extérieur
Le parking vélos temporaire déployé sur la rue de la Surintendance pendant la période de travaux, sera désinstallé le vendredi 13 juin. Pensez à retirer vos vélos avant cette date et à vous diriger vers le nouveau parking vélos dès son ouverture !
Pour toute demande d'information parking vélos
- 01 64 76 88 16, du lundi au samedi, de 6h30 à 20h
- Par mail via le formulaire de contact disponible sur la plateforme www.iledefrance-mobilites.fr/services-mobilite-alternative/parkings-velos