Actualités similaires

Des Parkings Vélos pensés pour tous
Pour accompagner votre pratique du vélo, ces parkings vous offrent un stationnement fiable, adapté et sécurisé.
Votre vélo pourra trouver sa place au quotidien à proximité des gares et stations du territoire et vous attendra jusqu'à votre retour dans des emplacements :
- accessibles par abonnement, sécurisés et vidéoprotégés,
- en libre-accès, accessibles à tous,
- équipés de plusieurs accessoires pour que vous puissiez effectuer l’entretien courant et de petites réparations.
L'abonnement, le sésame pour accéder aux espaces sécurisés
Les parkings sécurisés sont accessibles uniquement aux possesseurs d'un abonnement. Il devra obligatoirement être associé à un support magnétique Île-de-France Mobilités, comme un passe Navigo, un passe Navigo Easy, etc.
L'abonnement est gratuit pour tous les détenteurs d'un abonnement transport en commun annuel (Navigo annuel, Imagine R scolaire, Imagine R étudiant, sénior).
Pour tous les autres, plusieurs options s'offrent à vous :
- Abonnement journalier à 2€
- Abonnement mensuel à 10€
- Abonnement annuel à 30€
Le Parking Vélos de la gare de Saint-Germain-en-Laye
Depuis son ouverture en juin, le parking rencontre déjà un vrai succès auprès des cyclistes.
Accessible en continu 24h/24 7j/7, il vous offre :
- 419 places sécurisées et vidéoprotégées, accessibles avec abonnement,
- 56 places en libre-accès, totalement gratuites,
- Casiers, pompe, kit de réparation et d'entretien en autonomie.
Et demain ?
D'autres ouvertures viendront renforcer l'offre en stationnement sur votre territoire.
Ces futurs parkings permettront :
- de répondre à la demande croissante,
- d'encourager la mobilité douce.
