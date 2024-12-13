Actualités similaires

Pour des raisons de sécurité et dans le cadre des travaux liés au pôle gare de la ligne 18 du Grand Paris, l'arrêt "Gare de Versailles Chantiers - Cour de Buc" direction Buc ne sera plus desservi par les lignes 6161, 6162, 6163 et 6164.
Pour emprunter ces lignes en direction de Buc, vous devez vous reporter à l'arrêt "Gare de Versailles Chantiers - Abbé Rousseaux". Pour y accéder, prenez la passerelle de la gare SNCF, dirigez vous vers le hall 1. En sortant du hall 1, tournez immédiatement à droite et emprunter les escaliers qui mènent à la rue Abbé Rousseaux, vous êtes arrivés à l'arrêt "Gare de Versailles Chantiers-Abbé Rousseaux", voir le plan ci-après :
Pour vous permettre une meilleure correspondances entre les lignes, les lignes 6161, 6162 et 6163 partant de la gare de Versailles Château Rive Gauche passeront donc par l'arrêt "Gare de Versailles Chantiers-Abbé Rousseaux" (rue Abbé Rousseaux) et ne desserviront plus l'arrêt "Gare de Versailles Chantiers-Etats Généraux".
L'arrêt "Gare de Versailles Chantiers-Cour de Buc" direction Buc reste desservi uniquement par les lignes 6179, 6206 et 6284.
Dans l'autre sens direction Versailles, l'arrêt "Gare de Versailles Chantiers-Cour de Buc" est maintenu pour toutes les lignes.
Une question sur ce changement ?
Des stands d'informations auront lieu :
- le mardi 17 et jeudi 19 décembre 2024 à l'arrêt Cour de Buc de 7h à 9h30
- le jeudi 2 et vendredi 3 janvier 2025 à l'arrêt Cour de Buc de 7h à 9h30
- le lundi 6 et mardi 7 janvier 2025 aux arrêts Cour de Buc et Abbé Rousseaux de 7h à 19h
- du mercredi 8 au vendredi 10 janvier 2025 aux arrêts Cour de Buc et Abbé Rousseaux de 7h à 10h et de 15h à 19h.
Par téléphone au 0 800 10 20 20 du lundi au vendredi de 7h à 20h