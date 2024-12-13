Actualités similaires

Pour des raisons de sécurité et dans le cadre des travaux liés au pôle gare de la ligne 18 du Grand Paris, l'arrêt "Gare de Versailles Chantiers - Cour de Buc" direction Buc ne sera plus desservi par les lignes 6161, 6162, 6163 et 6164.

Pour emprunter ces lignes en direction de Buc, vous devez vous reporter à l'arrêt "Gare de Versailles Chantiers - Abbé Rousseaux". Pour y accéder, prenez la passerelle de la gare SNCF, dirigez vous vers le hall 1. En sortant du hall 1, tournez immédiatement à droite et emprunter les escaliers qui mènent à la rue Abbé Rousseaux, vous êtes arrivés à l'arrêt "Gare de Versailles Chantiers-Abbé Rousseaux", voir le plan ci-après :