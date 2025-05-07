Actualités similaires

A l’occasion de Mai à Vélo, Île-de-France Mobilités vous accompagne dans ce mois dédié à l’utilisation de ce mode de transport doux afin de fêter et d’adopter la pratique du vélo. Ainsi, sur le territoire de la Vallée de Montmorency, Île-de-France Mobilités organise des stands de réparations de vélos à la gare d'Ermont - Eaubonne.

Retrouvez nos équipes sur le parvis de la gare d'Ermont - Eaubonne, en face du poste de régulation le mardi 27 mai de 16h00 à 19h00.

L’ensemble des réparations proposé sur place est GRATUIT pour les voyageurs comme les révisions et les pièces d'usures (patin - câble de frein - chambre à air etc...).