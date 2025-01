Travaux à Dammarie les Lys : les lignes A et N s’adaptent !

À PARTIR DU 20 FÉVRIER 2023

Des travaux entraîneront la fermeture de la rue Henri Barbusse à Dammarie-les-Lys, les itinéraires des lignes A et N seront modifiés en conséquence. La fin des travaux est prévue au 31 décembre 2023.

SUR LA LIGNE A

Itinéraire modifié entre les arrêts « Foch » et « Jean de La Fontaine » uniquement en direction de « Chamlys ».

• Les arrêts « Marché Couvert » et « Mairie » sont reportés à l’arrêt « Curie », qui reste accessible dans les 2 sens de circulation pendant la durée de travaux. L’arrêt « Château Bouillants » est reporté à l’arrêt « Jean de La Fontaine ».

• Les horaires seront adaptés entre « Gare de Melun » et « Chamlys » durant toute la durée des travaux, du lundi au vendredi de 5h45 à 8h30 et de 17h à 20h et le samedi toute la journée. Un report est possible sur les lignes E et N. Le dimanche, l’offre reste inchangée.