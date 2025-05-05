Actualités similaires

Le pôle gare de Marly-le-Roi va être totalement réaménagé en 2025.
Ce projet d'aménagement a pour but de sécuriser les différents espaces entre les modes de transports (bus, voitures, cyclistes et piétons) et de créer un espace spacieux et végétalisé devant la place de la gare.
- Du 28 avril au 13 juin 2025 de 8h00 à 17h00 : Gare de Marly-le-Roi – Parvis ne sera pas desservi par la ligne 10 en direction de la Gare de Saint-Germain-en-Laye - Rue Thiers. Veuillez-vous reporter à l'arrêt Gare de Marly-le-Roi – Bèque.
Calendrier prévisionnel des travaux :
- Du 28 avril 2025 jusqu'au 13 juin 2025 sur la rue Alfred Couturier
- De juin à octobre 2025 : plusieurs axes : intersection des rues Henri Bouilhet, Avenue du Général Leclerc, la RD7
Les acteurs de ce projet sont : Île-de-France Mobilités, la Communauté d'Agglomération Saint Germain Boucles de Seine, la ville de Marly-le-Roi et le Département des Yvelines.
